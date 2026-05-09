"Wir haben noch einen größeren Gegner": CFC drückt FSV gegen Aue die Daumen

Chemnitz/Zwickau - Die Punkte blieben in der Bezirkshauptstadt, aber dafür gab es für den FSV Zwickau nach der knappen 2:3-Niederlage beim Chemnitzer FC viel Zuspruch für das Sachsenpokal-Finale in zwei Wochen.

"Wir drücken euch die Daumen für das Endspiel", sagte CFC-Stadionsprecher Olaf Kadner in Richtung des FSV Zwickau. © picture point/Sven Sonntag

Wenn es um Erzgebirge Aue geht, scheinen sich die Fanlager in Chemnitz und Zwickau einig zu sein: In den Farben getrennt, aber in der Sache vereint.

"Bei aller Rivalität, die es zwischen unseren beiden Vereinen gibt, eint uns denke ich eines, denn wir haben noch einen größeren Gegner im Süden dieses Freistaates... Wir drücken euch die Daumen für das Endspiel", moderierte CFC-Stadionsprecher Olaf Kadner das Westsachsenderby zwischen den Himmelblauen und den Rot-Weißen auf eine Art ab, wie sie auch nicht alle Tage vorkommt.

"Ich bedanke mich sehr bei Olaf. Wir kennen uns ja mittlerweile seit über 20 Jahren", war FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42) erstmal ziemlich baff.

"Trotz der Rivalität spürt man, dass zwischen Chemnitz und Zwickau eine hohe Wertschätzung und respektvoller Umgang da ist. Wir freuen uns über dieses starke Statement!"