CFC stellt sich in der Offensive neu auf: Dieses Trio muss im Sommer gehen

"Jeder Spieler bekommt die Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, bevor wir das öffentlich machen. Das hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun", betont Duda, der weitere Abgänge nicht ausschließt: "Diejenigen, die wir halten wollen, haben Angebote vorliegen." Das betrifft unter anderem Verteidiger Felix Müller.

Eshele kam im vergangenen Sommer vom VfR Aalen. Er traf in 19 Spielen zweimal. Die nachverpflichteten Malina (zwölf Einsätze) und Karimani (14) knipsten kein einziges Mal.

Diejenigen, die keine Zukunft in Chemnitz haben, sollen bis Monatsende davon erfahren. "Natürlich gibt es Tendenzen, was durch Leistungen und Einsatzzeiten widergespiegelt wird", sagt Duda, ohne ins Detail zu gehen.

Bleibt Top-Torjäger Dejan Bozic (32) beim CFC? © Picture Point/Gabor Krieg

Einen auslaufenden Vertrag besitzt auch Top-Torjäger Dejan Bozic (32). "Da ist die überzeugte Hoffnung da", ließ sich Duda vor dem Heimspiel am Ostersonntag (13 Uhr) gegen Rot-Weiß Erfurt zu dieser Personalie entlocken.

Bozic war monatelang verletzt. In der Rückrunde kehrte der 32-Jährige auf den Platz zurück, traf in elf Spielen achtmal ins gegnerische Tor und bereitete einige Treffer vor. Wie zuletzt beim 1:1 in Plauen, als er Fynn Seidel bediente. Der Yongster glich aus.

Mit Erfurt trifft das Duda-Team am Ostersonntag auf das zweitbeste Team der Rückrunde. Der CFC-Coach, der auf den gesperrten Tom Baumgart (27) verzichten muss, rechnet sich dennoch etwas Zählbares aus.

Denn in den jüngsten Auswärtsspielen bei Hertha Zehlendorf (3:3) und in Zwickau (2:3) ließen die Thüringer Federn.