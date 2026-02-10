CFC-Stürmer Grimaldi nach Blitztreffer: "So schnell habe ich noch nie getroffen"
Chemnitz - Perfekter Start ins neue Jahr - das galt für den CFC und ganz besonders für Außenstürmer Maurizio Grimaldi (23). Er versenkte beim 1:0-Sieg in Magdeburg den Ball nach 75 Sekunden im gegnerischen Tor.
"So schnell habe ich in einem Pflichtspiel wahrscheinlich noch nie getroffen", freute sich der 23-Jährige, der sein persönliches Konto mit dem Blitztreffer auf sechs Buden erhöhte:
"Wir wussten, dass uns bei den spielstarken Magdeburgern ein ekliges Spiel erwarten würde. Nach dem frühen 1:0 haben wir es sehr gut gemacht und über die kompletten 90 Minuten nichts zugelassen."
Beim 2:4 in der Hinrunde waren die Chemnitzer gegen den Aufsteiger ins offene Messer gelaufen. Die offene Rechnung wurde am Freitagabend beglichen. Grimaldi: "Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft, die kompakt verteidigt und sich in jeden Ball reingeworfen hat."
Mit Mann und Maus verteidigten die Jungs von Trainer Benjamin Duda (37) am eigenen Fünfmeterraum. Da verlor Schiedsrichter Johannes Drößler (29) kurzzeitig den Durchblick. Roman Eppendorfer (22) traf in der ersten Halbzeit im eigenen Strafraum nicht den Ball, sondern Marvin Pohl (19) am linken Sprunggelenk. Drößler ließ das Spiel weiterlaufen. Glück hat nur der Tüchtige.
"Es war sehr intensiv, sehr anstrengend. Wir wussten, dass wir in der einen oder anderen Situation leiden müssen. Die Riesenchancen hatte Magdeburg nicht. Deshalb ging der Sieg auch in Ordnung", meinte Kapitän Tobias Müller (32): "Dieses leidenschaftliche Verteidigen - das ist genau das, was wir in dieser Liga brauchen!"
Jubiläumsspiel gegen Lok Leipzig
Grimaldi betonte: "Mir ist es egal, wer das Tor macht. Wichtig sind die drei Punkte. Die zählen am Ende. Dieser Auftakt gibt uns zusätzlichen Schwung für die Spiele, die jetzt kommen."
Am Sonntag kommt Meister Lok Leipzig. Es ist das Jubiläumsspiel. Knapp 10.000 Zuschauer werden erwartet.
Eine Kulisse, die für Grimaldi vor einem Jahr noch unvorstellbar war. Da kickte er in seiner Heimatstadt für den Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg: "Um solche Spiele zu erleben, hat man jahrelang hart gearbeitet. Ich will es einfach genießen, vor so einer Kulisse zu spielen. Das erlebst du nicht jeden Tag."
Titelfoto: IMAGO/Björn Reinhardt