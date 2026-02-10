CFC-Stürmer Grimaldi nach Blitztreffer: "So schnell habe ich noch nie getroffen"

Chemnitz - Perfekter Start ins neue Jahr - das galt für den CFC und ganz besonders für Außenstürmer Maurizio Grimaldi (23). Er versenkte beim 1:0-Sieg in Magdeburg den Ball nach 75 Sekunden im gegnerischen Tor.

Maurizio Grimaldi (23) durfte sich über sein Tor des Tages freuen. © IMAGO/Björn Reinhardt

"So schnell habe ich in einem Pflichtspiel wahrscheinlich noch nie getroffen", freute sich der 23-Jährige, der sein persönliches Konto mit dem Blitztreffer auf sechs Buden erhöhte:

"Wir wussten, dass uns bei den spielstarken Magdeburgern ein ekliges Spiel erwarten würde. Nach dem frühen 1:0 haben wir es sehr gut gemacht und über die kompletten 90 Minuten nichts zugelassen."



Beim 2:4 in der Hinrunde waren die Chemnitzer gegen den Aufsteiger ins offene Messer gelaufen. Die offene Rechnung wurde am Freitagabend beglichen. Grimaldi: "Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft, die kompakt verteidigt und sich in jeden Ball reingeworfen hat."

Mit Mann und Maus verteidigten die Jungs von Trainer Benjamin Duda (37) am eigenen Fünfmeterraum. Da verlor Schiedsrichter Johannes Drößler (29) kurzzeitig den Durchblick. Roman Eppendorfer (22) traf in der ersten Halbzeit im eigenen Strafraum nicht den Ball, sondern Marvin Pohl (19) am linken Sprunggelenk. Drößler ließ das Spiel weiterlaufen. Glück hat nur der Tüchtige.

"Es war sehr intensiv, sehr anstrengend. Wir wussten, dass wir in der einen oder anderen Situation leiden müssen. Die Riesenchancen hatte Magdeburg nicht. Deshalb ging der Sieg auch in Ordnung", meinte Kapitän Tobias Müller (32): "Dieses leidenschaftliche Verteidigen - das ist genau das, was wir in dieser Liga brauchen!"