CFC testet Sturm-Riesen Smith: "Größe wird immer respektiert!"

CFC-Trainer Christian Tiffert im Schneegestöber. Er war mit dem Test zufrieden. © Marcus Hengst

Am Dienstagabend streifte sich der 24 Jahre alte Mittelstürmer erstmals das Trikot des Regionalligisten über. Im Testspiel beim Großenhainer FV, das die Chemnitzer 2:0 gewannen, spielte Smith durch.

Der Angreifer, zuletzt bei Rochester New York unter Vertrag, konnte Trainer Christian Tiffert (41) durchaus überzeugen. "Größe wird vom Gegner immer respektiert. Die hat Davis mit zwei Metern definitiv", sagte Tiffert und bescheinigte dem Probanden eine "ganz gute Leistung."

Smith traf am Wochenende in Chemnitz ein. "Er hatte ja eine etwas weitere Anreise und Jetlag. Wir wollen uns in dieser Woche einen Eindruck von ihm verschaffen. Ein entwicklungsfähiger Stürmer mit dieser Körpergröße ist immer interessant", so Tiffert.

Stürmertore sah der Chefcoach bei schwierigen äußeren Bedingungen nicht. Für das 1:0 sorgte Abwehrmann Stefan Pribanovic (25). Er vollendete in der 71. Minute nach Freistoß von Niclas Walther (20).

Kurz vor dem Abpfiff traf mit Roman Eppendorfer (20) ein weiterer Defensivmann.