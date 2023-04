CFC-Trainer Tiffert nach BAK-Sieg: "Fußball ist manchmal gnadenlos!"

Chemnitz - "Fußball ist manchmal gnadenlos", erklärte CFC-Trainer Christian Tiffert (41) nach dem souveränen 3:0-Heimsieg der Chemnitzer in der Regionalliga Nordost über den Berliner AK 07 . Der Chefcoach meinte jene vorentscheidenden Sekunden zwischen der 65. und 66. Spielminute.

"Sussek hatte die klarste Torchance des Spiels. Ein paar Sekunden später klingelt es auf der anderen Seite. Haben wir alles auch schon so erlebt", sagte Tiffert.

Zunächst tänzelte BAK-Torjäger Patrick Sussek (23) leichtfüßig mehrere Himmelblaue aus. Sieben Meter vor dem Kasten scheiterte der Berliner mit seinem Schuss an Torhüter Jakub Jakubov.

CFC-Trainer Christian Tiffert (41) lobte die Einstellung seiner Mannschaft. © Picture Point/Roger Petzsche

Vor dem Heimspiel gegen den SV Babelsberg 03 gilt es, die vermeintlich leichte Pokalhürde beim Oberliga-Schlusslicht FC Oberlausitz zu überspringen. Das Spiel steigt am Mittwoch, 17.30 Uhr, in Neugersdorf.

"Wir wissen um die Wichtigkeit dieser Partie und wollen den Schwung nach zwei Siegen in Folge mitnehmen", betonte Okan Kurt (28). Der Mittelfeldspieler fungiert inzwischen als zentraler Mann in der Dreier-Abwehrkette, was dem Spielaufbau der Chemnitzer extrem guttut.

Mit dem FCO erwartet den Rekord-Pokalsieger freilich ein komplett anders eingestellter Gegner als am Samstag.

"Teams, die gern etwas tiefer stehen - das kennen wir aus den vergangenen Pokalduellen", sagt Kurt: "Da ist es wichtig, das Balltempo hochzuhalten, den Gegner in Bewegung zu halten, müde zu spielen, effektiv zu sein und das Tor zu machen."

Denn alles andere als der Einzug ins Landespokal-Finale wäre für den CFC eine herbe Enttäuschung.