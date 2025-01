CFC-Trainer Duda feiert Kapitän Müller: "Ein geiler Spieler!"

Er hatte nach einer Knieverletzung den Großteil der Hinrunde verpasst. Inzwischen ist er wieder fit ("Ich habe alle Einheiten und Spiele mitmachen können") und wird die Chemnitzer am Sonntag in Zwickau als Kapitän auf den Rasen führen.

Müller verpasste kurz nach dem Seitenwechsel mit seinem Kopfball knapp den Kasten. Die Flanke kam von Jongmin Seo (22), der die Himmelblauen in der 26. Minute in Führung gebracht hatte.

"Von der Art und Weise, von der Gangart des Gegners war es genau das, was uns in Zwickau erwarten wird. Das war ein echter Härtetest gegen den Ersten der Regionalliga Nord", sagte der 31-Jährige nach dem "sehr körperbetonten Spiel auf etwas schwierigem Untergrund. Die eine oder andere Chance hätten wir besser nutzen können."

Wenn es um Kapitän Tobias Müller (31) geht, kann Trainer Benjamin Duda (36, im Bild) nur den Daumen heben. © Picture Point/Gabor Krieg

Sehr zur Freude von Trainer Benjamin Duda (36). "Man darf ja öffentlich Spieler nicht immer zu hoch loben, aber ich bin seit Tag eins ein Riesenfan von Tobi. Salopp gesagt: Er ist einfach ein geiler Spieler, der in allen Bereichen eine enorme Qualität hat und auch zwischenmenschlich ein toller Typ ist", betonte der Fußball-Lehrer: "Natürlich wird unser Mannschaftskapitän in Zwickau in der Startelf stehen, uns anführen. Ich bin ein Riesenfan von ihm und feier' ihn."

Dienstag startet Duda mit seinen Jungs in die Vorbereitung auf das Derby. Den Grundstein für ein erfolgreiches Spiel will seine Mannschaft am Sonntag erneut in der Defensive legen.

"Wir wollen dort wieder anknüpfen, wo wir im alten Jahr aufgehört haben", meinte Müller.

Da blieb dem CFC fünfmal in Folge ein Gegentor. "Wir sind auf Wiedergutmachung aus", versprach der Kapitän mit Blick auf das 0:1 gegen die Schwäne in der Hinrunde.