Eine Woche vorm Derby in Zwickau: CFC verpatzt die Generalprobe!

Die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda ging vor 500 Zuschauern auf der Sportanlage des BSC Rapid Kappel in der 26. Minute in Führung.

Trainer Benjamin Duda zieht wichtige Erkenntnisse aus dem Testspiel. © Harry Härtel

"In diesem Test ist ordentlich Musik drin. Ich habe viele packende Zweikämpfe gesehen. Das ist genau das, was uns kommende Woche in Zwickau erwarten wird", sprach Sportdirektor Chris Löwe bereits nach 45 Minuten von einer guten Generalprobe.

Der Siegtreffer für den TSV fiel in der 73. Minute. Kurz zuvor hatte Duda den zweiten Teil seiner Mannschaft im Block ausgewechselt.

Die Ordnung auf dem Spielfeld war für kurze Zeit verloren gegangen. Mick Peter Gudra ließ Adamczyk keine Abwehrchance.

"Ich nehme wichtige Erkenntnisse mit in die letzte Trainingswoche vor dem Spiel in Zwickau", betonte Trainer Duda, der bis zum Derby nur an ein paar kleineren Stellschrauben drehen wird: "Zu 90 Prozent war das heute die Startelf, die auch in Zwickau beginnen wird."

Der Chefcoach gab den Himmelblauen, die in der Regionalliga zuletzt mit vier Siegen in Folge überzeugten, zwei Tage frei. Am Dienstag startet die Vorbereitung auf das erste Punktspiel im neuen Jahr. Gegner ist am 2. Februar der FSV Zwickau.

Die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt - der Chemnitzer Fußball-Lehrer hat seinen Vertrag bei den Schwänen gerade bis Sommer 2027 verlängert - steht aktuell auf Rang vier.

Die Schmitt-Elf feierte in der Hinrunde beim CFC einen 1:0-Sieg.