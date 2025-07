CFC-Trainer Duda: Halbzeit eins erinnert ihn ans Aue-Pokalspiel

Chemnitz - Zwei verschiedene Gesichter bekamen die rund 4100 Fans des Chemnitzer FC zur Generalprobe am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg zu sehen.

Nach dem Seitenwechsel verteidigte die Duda-Elf stark und setzte immer wieder gefährliche Konter. Einen schloss Dejan Bozic (32) in der 54. Minute erfolgreich ab.

In der ersten Halbzeit stand die Mannschaft von CFC-Trainer Benjamin Duda (37) enorm unter Druck.

Trainer Benjamin Duda (37) fand nach dem Spiel deutliche Worte. © Picture Point / Gabor Krieg

TAG24 wollte nach Spielende von Trainer Duda wissen, warum sein Team gegen den Zweitligisten aus Sachsen-Anhalt so verhalten begann. "Die erste Halbzeit hat mich ein bisschen an unser Landespokalspiel im März gegen den Schacht (FC Erzgebirge Aue, d. R.) erinnert. Da hat meinen Jungs die Überzeugung, der Mut und der Glaube gefehlt. Da passten die defensiven Abstände nicht. Offensiv war kein seriöses Passspiel zu erkennen", kritisierte der Fußball-Lehrer.

In der Halbzeitpause schärfte Duda die Sinne seiner Spieler - mit Erfolg. "Wir wollten eine Schippe drauflegen, egal, wie dieses Spiel ausgeht. Hätte der FCM gewonnen, wäre das ein standesgemäßes Ergebnis gewesen. Dass wir die Heimniederlage verhindern konnten, lag an der Leistungssteigerung und einer anderen mentalen Haltung meiner Spieler in der zweiten Halbzeit."

Da agierten die in schwarz gekleideten Himmelblauen wie aus einem Guss und zeigten, dass mit ihnen in der neuen Regionalliga-Saison stark zu rechnen ist.

Hervorheben wollte Duda nach dem Achtungserfolg gegen Zweitligist Magdeburg keinen einzelnen Spieler. Der Star ist die Mannschaft. Und der bescheinigte der Fußball-Lehrer eine sehr gute Vorbereitung: "Die Jungs sind fit. Wir können mit 19 Feldspielern aus dem Vollen schöpfen. Wir hatten gute und erfolgreiche Testspiele und viele Erkenntnisgewinne. Wir sind bereit für die Meisterschaft."