Bozic trifft und rettet CFC Remis gegen Zweitligist

Dejan Bozic (2.v.r.) machte den Ausgleich für den CFC. © Picture Point / Gabor Krieg

In der ersten Halbzeit war vom dynamischen Offensivspiel, das die Himmelblauen in den vorherigen sieben Testspielen gezeigt hatten, nicht viel zu sehen. Zu überlegen präsentierten sich die Gäste, die am Tag zuvor eine heftige 2:5-Klatsche gegen den Drittligisten Essen kassiert hatten.

In Chemnitz waren die Magdeburger sofort da. Bereits in den Anfangsminuten bekam die CFC-Abwehr ordentlich zu tun. Torwart Daniel Adamczyk musste beim Linksschuss von Robert Leipertz nach gut vier Minuten erstmals sein Können zeigen.

In der 23. Minute lenkte der Keeper den Nahdistanz-Kopfball von Pierre Nadjombe ans Aluminium. Vorausgegangen war ein gefährlicher Freistoß von Leipertz. Kurz darauf rettete der alte und neue CFC-Kapitän Tobias Müller gegen Alexander Ahl Holmström auf der Linie (29.).

Nach dem Freistoß von Abu-Bekir El-Zein drückte Eldin Dzogovic den Ball über die Linie (40.). Schiedsrichter Max Kluge aus Falkenau hatte ein Foulspiel gesehen, entschied auf Freistoß für die schwarz gekleideten Himmelblauen.