CFC-Trainer Duda: "Niederlage wird unsere Sinne schärfen"

Chemnitz - "Diese Niederlage ist ärgerlich. Sie wird unsere Sinne schärfen", erklärte CFC -Trainer Benjamin Duda (37) nach dem 0:1 im Test gegen den Oberligisten VfB Auerbach. Mittelstürmer Cedric Graf (26) sorgte in der 20. Minute mit einem Schuss aus 20 Metern für die Entscheidung. Der Ball segelte über Torwart Daniel Adamczyk (23) hinweg in den Kasten.

CFC-Trainer Benjamin Duda (37) war nach dem verlorenen Test gegen den VfB Auerbach am Freitag nicht zufrieden. © picture point/Sven Sonntag

Die Chemnitzer ließen auf dem schwer bespielbaren Kunstrasenplatz in Kappel zahlreiche Chancen ungenutzt. VfB-Torhüter Stanley Birke (20), bis Sommer 2023 ein Himmelblauer, erwischte einen Sahnetag.

In der 39. Minute parierte der 20-Jährige den Foulelfmeter von Leon Damer (26). In der Schlussphase tauchte Artur Mergel (28) frei vor dem Keeper auf und scheiterte am stark reagierenden Keeper.

"Wir haben nicht so richtig in den Spieltags-Modus gefunden. Das war insgesamt okay. Aber gegen einen guten Gegner wie Auerbach reicht das eben nicht", sagte Duda:

"Wir hatten zwei hundertprozentige Möglichkeiten, der VfB allerdings auch. Mit Blick auf die harte Trainingswoche, den Kunstrasen und die Einbindung mehrerer U-19-Spieler nehmen wir den Test trotzdem gesund und wertvoll mit."