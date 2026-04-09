CFC-Trainer Duda rätselt: "Das ist rational nicht zu erklären"

Chemnitz - Ein trister Sportplatz in Berlin-Steglitz, nicht einmal Landesklasse-Atmosphäre. Eine Saison, die längst gelaufen ist. Noch zwei mögliche Kracher im Sachsenpokal schon im Hinterkopf. Aber trotzdem sollte sich der CFC am Riemen reißen. Solche Leistungen wie am Mittwoch beim 1:2 beim BFC Preußen sind schlecht fürs Image und kommen auch bei den eigenen Fans nicht sonderlich gut an.

Enttäuschung bei den Himmelblauen nach dem Gegentor. © Matthias Koch

Natürlich spielt jeder Fußballer lieber vor 8000 Fans. Aber das ist Regionalliga und speziell bei den Berliner Vereinen ist es eher mau, was das Flair angeht. Gerade da muss man sich durchbeißen und den Willen zeigen, den es braucht. CFC-Trainer Benjamin Duda (37) sprach deshalb auch "von fehlender Energie in der ersten Halbzeit".

Seine Jungs brachten nichts auf den Platz. Der Kampf und die Einstellung zum Spiel stimmten nicht. "Das Ergebnis ist die Quittung für die erste Halbzeit." Mit 0:2 ging es in die Pause. Wohlgemerkt gegen einen Gegner, der zwar kompakt agierte, aber auch keine Bäume ausriss.

Ein Punkt, der ihn nachdenklich stimmte: "Plausibel und rational zu erklären ist das nicht. Wenn man da den treffenden Grund hätte, würde man ihn abstellen und darauf regieren. Wir bereiten die Jungs Woche für Woche vor. Auch auf diesen Platz, auf dieses Setting", sagte Duda.

"Aber es hat viel zu lange gedauert mit einer Halbzeit, um hier anzukommen. Die Hypothek von 0:2 war zu groß."