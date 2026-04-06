CFC gegen Aue: Himmelblaue verkaufen Tickets für Pokalkracher in drei Phasen

Chemnitz - Das wird ein absoluter Fußball-Kracher! Am 22. April empfängt der Chemnitzer FC den FC Erzgebirge Aue im Sachsenpokal-Halbfinale. Das Interesse an Tickets wird wohl riesig sein. In wenigen Tagen startet der Vorverkauf - diesmal in drei Phasen.

Auch im vergangenen Jahr traf der CFC auf Aue - damals im Viertelfinale. © picture point/Sven Sonntag

Die erste Verkaufsphase startet am Mittwoch (8. April) - allerdings exklusiv für Mitglieder, Dauerkarteninhaber, Sponsoren und Fanclubs.

Ab dem 11. April können sich Fans das Ticket für das Sachsenpokal-Halbfinale zusammen mit einem weiteren Regionalliga-Heimspiel des CFC kaufen. "Bei diesem Angebot gibt es im Vorverkauf keine Ticketbegrenzung", heißt es dazu.

Sollten dann noch Tickets übrig sein, werden die restlichen Karten ab dem 16. April verkauft - und dann tatsächlich nur für das Pokalspiel. Maximal können vier Tickets pro Bestellung erworben werden.

"Gästefans nutzen bitte ausschließlich den Vorverkauf über den Gastverein. Dieser informiert rechtzeitig darüber, ab wann und über welche Wege Tickets für das Sachsenpokal-Halbfinale erhältlich sind", teilt der Chemnitzer FC mit.

Bei dem Pokalkracher am 22. April setzt der CFC zudem auf eine strikte Fantrennung. "Gästefanutensilien sind in den Heimblöcken 1 bis 9 und 15 bis 18 nicht gestattet. Erkennbare Gästefans im Heimbereich erhalten keinen Zutritt bzw. werden konsequent in den Gästeblock umgesetzt", heißt es dazu.