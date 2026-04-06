CFC gegen Aue: Himmelblaue verkaufen Tickets für Pokalkracher in drei Phasen
Chemnitz - Das wird ein absoluter Fußball-Kracher! Am 22. April empfängt der Chemnitzer FC den FC Erzgebirge Aue im Sachsenpokal-Halbfinale. Das Interesse an Tickets wird wohl riesig sein. In wenigen Tagen startet der Vorverkauf - diesmal in drei Phasen.
Die erste Verkaufsphase startet am Mittwoch (8. April) - allerdings exklusiv für Mitglieder, Dauerkarteninhaber, Sponsoren und Fanclubs.
Ab dem 11. April können sich Fans das Ticket für das Sachsenpokal-Halbfinale zusammen mit einem weiteren Regionalliga-Heimspiel des CFC kaufen. "Bei diesem Angebot gibt es im Vorverkauf keine Ticketbegrenzung", heißt es dazu.
Sollten dann noch Tickets übrig sein, werden die restlichen Karten ab dem 16. April verkauft - und dann tatsächlich nur für das Pokalspiel. Maximal können vier Tickets pro Bestellung erworben werden.
"Gästefans nutzen bitte ausschließlich den Vorverkauf über den Gastverein. Dieser informiert rechtzeitig darüber, ab wann und über welche Wege Tickets für das Sachsenpokal-Halbfinale erhältlich sind", teilt der Chemnitzer FC mit.
Bei dem Pokalkracher am 22. April setzt der CFC zudem auf eine strikte Fantrennung. "Gästefanutensilien sind in den Heimblöcken 1 bis 9 und 15 bis 18 nicht gestattet. Erkennbare Gästefans im Heimbereich erhalten keinen Zutritt bzw. werden konsequent in den Gästeblock umgesetzt", heißt es dazu.
CFC-Geschäftsführer Haeder: "Hoffen auf ein rappelvolles Stadion"
Die Himmelblauen freuen sich riesig auf das Duell. Es geht dabei nicht nur um den Finaleinzug, sondern auch um einen möglichen 13. Sachsenpokalsieg.
"Für uns ist es das sportliche Highlight der bisherigen Rückrunde. Wir freuen uns – bei aller Rivalität – auf ein großes und vor allem friedliches Fußballfest am 22. April hier bei uns in Chemnitz", sagt CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder (34).
Und weiter: "Wir werden die Unterstützung unserer Fans brauchen und hoffen deshalb auf ein rappelvolles Stadion, das für eine besondere Atmosphäre sorgt und einmal mehr zeigt, wie sehr der Fußball in der gesamten Region gelebt wird."
Der Pokalkracher startet am 22. April 20.30 Uhr im eins-Stadion – An der Gellertstraße.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag, Kristin Schmidt