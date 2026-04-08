Schreckliche erste Hälfte sorgt für CFC-Pleite

Chemnitz/Berlin - Puuuh! Das war ja gar nichts. Der Chemnitzer FC verlor Mittwochabend den Nachholer beim BFC Preußen mit 1:2 (0:2). Besonders in den ersten 45 Minuten saßen die in Schwarz-Weiß spielenden Himmelblauen wohl noch im Bus.

Charmaine Häusl (l.), hier gegen CFC-Kicker Jonas Marx, schoss den einzigen Chemnitzer Treffer - ein Eigentor. © DPA/matthias koch

Höflich formuliert war es eine extrem schwache erste Hälfte der Chemnitzer in Steglitz. Eine Ecke und ein weiter Einwurf reichten, um die Duda-Elf zu überrumpeln. Cahdi Ramadan (31./37.) war zweimal der Nutznießer.

Nach einer Ecke traf er per Aufsetzer zum 1:0, nach einem Einwurf und einer Kopfballverlängerung netzte er frei stehend zum 2:0 ein.

Beide Mal stimmten beim CFC weder Deckungsverhalten noch Einsatz. Von Abstimmung in der Hintermannschaft keine Spur. Das ging für die Berliner viel zu einfach. Und offensiv in Durchgang eins bei Chemnitz? Nichts! Das war harmlos.

Da es nicht schlechter werden konnte, rappelte sich der Gast nach der Pause auf und kam früh zum Anschlusstreffer. Nach einer Flanke von Tobias Stockinger köpfte Charmaine Häusl (49.) die Kugel ins eigene Netz.