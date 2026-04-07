CFC-Stürmer Bozic angeschlagen! Wird der Torgarant bis zum Pokalduell gegen Aue fit?
Chemnitz - Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC muss in den kommenden Spielen weiter auf Top-Torjäger Dejan Bozic (33) verzichten! Der 14-fache Saison-Torschütze bekam im Landespokal-Viertelfinale (1:0 beim FC Grimma) einen Schlag auf die Kniekehle.
Im Nachholspiel am Mittwoch (17 Uhr) beim Aufsteiger BFC Preussen und im Heimspiel am Samstag gegen Hertha BSC II. wird Goalgetter Bozic pausieren.
Macht Sinn. Denn am 22. April steigt das weitaus wichtigere Spiel für die Chemnitzer - das Landespokal-Halbfinale gegen den Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Bis dahin soll die medizinische Abteilung der Himmelblauen Bozic wieder fit bekommen.
Aus der langen Liste seiner Ausfälle konnte Trainer Benjamin Duda (37) zwei Akteure streichen. Offensivmann Maurizio Grimaldi (23) und Linksverteidiger Niclas Walther (23) werden am Mittwoch in den Spieltags-Kader zurückkehren.
Andere Stammkräfte wie Johannes Pistol (24), Dario Gebuhr (22) oder Tobias Müller (32) sollen in den kommenden Tagen folgen. Das Ziel ist klar: Chemnitz will am 22. April gegen den Schacht nicht nur in Bestform, sondern in Bestbesetzung auflaufen!
CFC-Spieler Jonas Marx muss gegen BFC Preussen ran
Gegen den BFC Preussen muss es im Sturmzentrum Jonas Marx (21) richten. Der 21-Jährige ließ am Gründonnerstag bei seinem früheren Verein FC Eilenburg (1:1) in der Startphase eine Riesenchance liegen und ärgerte sich nach dem Abpfiff riesig.
Duda spricht dem Angreifer Mut zu: "Jonas ist ein 100-Prozent-, ein Vollgas-Spieler. Er genießt unser volles Vertrauen. Nicht nur, wenn Dejan ausfällt, sondern auch in der Doppelrolle mit Dejan oder als Wechselspieler. Jonas hat im Stürmer-Profil eine Menge auf dem Kasten und steht am Mittwoch in der Startformation."
Zum Gegner BFC Preussen erklärte Duda auf der Spieltags-Pressekonferenz: "Ein ambitionierter Klub mit einigen klangvollen Namen. Ich hatte es bereits in der Hinrunde gesagt: Das ist kein normaler Aufsteiger. Das zeigt auch der bisherige Saisonverlauf."
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag