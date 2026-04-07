CFC-Stürmer Bozic angeschlagen! Wird der Torgarant bis zum Pokalduell gegen Aue fit?

Chemnitz - Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC muss in den kommenden Spielen weiter auf Top-Torjäger Dejan Bozic (33) verzichten! Der 14-fache Saison-Torschütze bekam im Landespokal-Viertelfinale (1:0 beim FC Grimma) einen Schlag auf die Kniekehle.

CFC-Kicker Dejan Bozic (33) fällt für mehrere Spiele aus. © picture point/Sven Sonntag

Im Nachholspiel am Mittwoch (17 Uhr) beim Aufsteiger BFC Preussen und im Heimspiel am Samstag gegen Hertha BSC II. wird Goalgetter Bozic pausieren.

Macht Sinn. Denn am 22. April steigt das weitaus wichtigere Spiel für die Chemnitzer - das Landespokal-Halbfinale gegen den Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Bis dahin soll die medizinische Abteilung der Himmelblauen Bozic wieder fit bekommen.

Aus der langen Liste seiner Ausfälle konnte Trainer Benjamin Duda (37) zwei Akteure streichen. Offensivmann Maurizio Grimaldi (23) und Linksverteidiger Niclas Walther (23) werden am Mittwoch in den Spieltags-Kader zurückkehren.

Andere Stammkräfte wie Johannes Pistol (24), Dario Gebuhr (22) oder Tobias Müller (32) sollen in den kommenden Tagen folgen. Das Ziel ist klar: Chemnitz will am 22. April gegen den Schacht nicht nur in Bestform, sondern in Bestbesetzung auflaufen!