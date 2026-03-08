CFC-Trainer Duda zieht vom Leder: "Ärgerlich, enttäuschend, frustrierend!"

Chemnitz - Der Trainer des Chemnitzer FC , Benjamin Duda (37), ging nach der 1:3-Niederlage beim Halleschen FC mit seiner Mannschaft hart ins Gericht!

Der Gästeblock in Halle war gut gefüllt. © Marcus Hengst

"In der ersten Halbzeit war es eine katastrophale Vorstellung. Ohne Zweikampfführung, ohne Intensität, ohne Energie - gefühlt waren wir gar nicht auf dem Platz. Das ist sehr, sehr ärgerlich, enttäuschend, frustrierend", zog der Fußball-Lehrer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel vom Leder.

Worte in dieser Deutlichkeit hat man von Duda in seiner Amtszeit bei den Himmelblauen selten gehört. Der Stachel der Enttäuschung saß tief. Die öffentliche Schelte am Auftritt des CFC war nachvollziehbar.

Nach den ersten beiden Eckbällen der Hallenser zappelte der Ball im Netz. Niclas Stierlin (26) köpfte nach 97 Sekunden ein. Nach einer Viertelstunde stellte Burim Halili (27) mit seinem Direktschuss auf 2:0.

Halle verschoss Mitte der ersten Halbzeit einen Handelfmeter - Malek Fakhro (28) traf den Pfosten - und vergab weitere gute Chancen. Das 3:0 erzielte Fabrice Hartmann (25) nach einem weiten Einwurf von Jan Löhmannsröben (34).