CFC-Trainer nach Pleite in Leutzsch sauer: "Wir haben zweimal Faxen gemacht!"

Chemnitz - Die drei Punkte waren fast schon im Mannschaftsbus der Himmelblauen verstaut. Am Ende lag nicht mal ein Zähler im Gepäck des CFC !

Tom Baumgart (28) kassierte einen Platzverweis. © Roger Petzsche / PICTURE POINT

Mit einem Doppelschlag - Foulstrafstoß Stanley Ratifo/85.; Fernschuss Rudolf Sanin/88. - schnappten sich die akut abstiegsbedrohten Chemiker aus Leipzig-Leutzsch in der Schlussphase den 2:1-Sieg.

Kurioserweise ging vor 4999 Zuschauern auch der dritte Treffer am Mittwochabend auf das Konto der Gastgeber: Julian Bell (23) köpfte den Ball in der 10. Minute ins eigene Tor.

Drei verschenkte Zähler waren aus Sicht der Chemnitzer vielleicht noch das kleinere Übel.

Schwerer wiegen würde ein längerer Ausfall von Top-Torjäger Dejan Bozic (33) . Der 13-fache Saison-Torschütze bekam einen Schlag aufs Sprunggelenk und musste nach 30 Minuten raus.

Mit Tom Baumgart (28) erwischte es nach dem Seitenwechsel den zweiten Routinier. Er sah wenige Sekunden nach Anpfiff die erste Verwarnung. Die zweite folgte in der 66. Minute - und das war Gelb-Rot.