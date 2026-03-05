CFC-Trainer nach Pleite in Leutzsch sauer: "Wir haben zweimal Faxen gemacht!"
Chemnitz - Die drei Punkte waren fast schon im Mannschaftsbus der Himmelblauen verstaut. Am Ende lag nicht mal ein Zähler im Gepäck des CFC!
Mit einem Doppelschlag - Foulstrafstoß Stanley Ratifo/85.; Fernschuss Rudolf Sanin/88. - schnappten sich die akut abstiegsbedrohten Chemiker aus Leipzig-Leutzsch in der Schlussphase den 2:1-Sieg.
Kurioserweise ging vor 4999 Zuschauern auch der dritte Treffer am Mittwochabend auf das Konto der Gastgeber: Julian Bell (23) köpfte den Ball in der 10. Minute ins eigene Tor.
Drei verschenkte Zähler waren aus Sicht der Chemnitzer vielleicht noch das kleinere Übel.
Schwerer wiegen würde ein längerer Ausfall von Top-Torjäger Dejan Bozic (33) . Der 13-fache Saison-Torschütze bekam einen Schlag aufs Sprunggelenk und musste nach 30 Minuten raus.
Mit Tom Baumgart (28) erwischte es nach dem Seitenwechsel den zweiten Routinier. Er sah wenige Sekunden nach Anpfiff die erste Verwarnung. Die zweite folgte in der 66. Minute - und das war Gelb-Rot.
Trainer Duda: "Das waren für mich die entscheidenden Szenen"
"Ich habe meinen Jungs in der Halbzeitpause gesagt: Wenn wir hier keine Faxen machen, dann passiert auch nichts. Wir hatten alles unter Kontrolle - taktisch, von der Organisation und Disziplin", sagte Trainer Benjamin Duda (37): "Wir haben aber zweimal Faxen gemacht."
Der Fußball-Lehrer meinte den Platzverweis von Baumgart und den von Felix Müller (28) an Ratifo (Zerren am Trikot) verursachten Strafstoß: "Das waren für mich die entscheidenden Szenen, warum Chemie überhaupt gewinnen konnte. Tom fehlte uns massiv - als Führungsspieler und Rechtsverteidiger, der bis dahin ein sehr gutes Spiel abgeliefert hatte. Und vorm Elfmeter reißen wir ballfern einen Spieler um."
Am Samstag (14 Uhr) beim Halleschen FC, der mit fünf Siegen in Folge in das Traditionsduell geht, fehlt beim CFC auch der Linksverteidiger: Niclas Walther (23) sah im Alfred-Kunze-Sportpark die fünfte gelbe Karte.
