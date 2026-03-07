Drei Gegentore nach Standards: CFC wacht in Halle zu spät auf

Halle/Saale - Drei Tage nach dem 1:2 beim Vorletzten Chemie Leipzig hat der Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost die nächste bittere Niederlage kassiert. Beim Halleschen FC verlor die Elf von Trainer Benjamin Duda am Samstag mit 1:3 (0:3). Der HFC feierte vor 7300 Zuschauern den sechsten Sieg in Folge.

Der Gästeblock in Halle war gut gefüllt. Die Fans feierten das Jubiläum des FCK/CFC. Der Auftritt der Chemnitzer war allerdings nicht zum Feiern ... © Marcus Hengst

Die Gäste mussten kurzfristig auf einen ihrer besten Offensivspieler verzichten: Maurizio Grimaldi beklagt eine Verletzung am rechten Knie. Ihm droht eine längere Pause.

Top-Torjäger Dejan Bozic stellte sich in den Dienst der Mannschaft. Er fuhr trotz eines lädierten linken Knöchels mit nach Halle, um im Notfall einspringen zu können. Doch der trat nicht ein. Halle dominierte von Beginn an das Ostderby.

Beim 1:2 in Leipzig-Leutzsch kassierte der CFC zwei späte Tore. Am Samstag klingelte es ganz früh - nach 97 Sekunden! Nach dem ersten Eckball, geschlagen von Fabrice Hartmann, war Niclas Stierlin im Zentrum gedankenschneller als Kapitän Tobias Müller und köpfte aus acht Metern ein.

13 Minuten später, nach dem zweiten Eckball für den HFC, musste Torhüter Daniel Adamczyk erneut sich greifen. Dieses Mal schlug Jan Löhmannsröben der Ball in den Strafraum. Dario Gebuhr war am Gegenspieler dran, den Direktschuss von Burim Halili konnte die Leihgabe von Hansa Rostock nicht verhindern: 2:0!

Mitte der ersten Halbzeit zeigte Schiedsrichter Florian Lukawski nach einem Handspiel von Julius Bochmann auf den Elfmeterpunkt. Malek Fakhro schnappte sich sofort die Kugel und verschoss. Der Ball landete am linken Pfosten.

Glück für die Himmelblauen, die mit der neuformierten Abwehrkette alles andere als sattelfest agierten. Tom Baumgart und Niclas Walther fehlten gesperrt.