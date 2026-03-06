CFC-Torjäger Bozic fällt länger aus: "Da bricht uns gehörig was weg"

Chemnitz - Die schlimmsten Befürchtungen nach dem Verletzungsaus von Dejan Bozic (33) bei der 1:2-Niederlage gegen die BSG Chemie Leipzig sind eingetreten. Der Top-Torjäger des Chemnitzer FC hat sich eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen.

Jubel in Leipzig - der CFC verlor sein Nachholspiel am Mittwochabend bei der BSG Chemie Leipzig mit 1:2 (1:0). © Picture Point/Roger Petzsche

Bozic war am Mittwochabend im Alfred-Kunze-Sportpark bereits in der Anfangsphase bei einem Zweikampf weggegrätscht worden. Nach diesem harten Foul, das Schiedsrichter Marvin Tennes (24) aus Rostock ohne Verwarnung durchgehen ließ, spielte der Stürmer zunächst weiter. Nach 30 Minuten wurde Bozic ausgewechselt.

"Es stehen noch einige Untersuchungen aus. Erst dann werden wir die genaue Ausfallzeit kommunizieren", verkündete Trainer Benjamin Duda (37) am Freitag auf der Spieltags-Pressekonferenz: "In Halle wird Dejan definitiv fehlen. Da bricht uns gehörig was weg!"

37 Tore hat das Duda-Team in dieser Saison in der Regionalliga Nordost erzielt. Allein 13 Treffer gehen auf das Konto von Bozic, der darüber hinaus vier Tore vorbereitet hat.

Auf der anderen Seite gab es in dieser Saison auch Spiele, die der CFC ohne Bozic in der Startelf gewinnen konnte. Duda erinnerte am Freitag unter anderem an das eindrucksvolle 4:1 am 2. November 2025 beim ZFC Meuselwitz.