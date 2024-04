CFC-Trainer Tiffert auf Personalsuche: "Es passiert sehr viel im Hintergrund!"

Chemnitz - Geduld lautet das Gebot der Stunde beim Chemnitzer FC . Trainer Christian Tiffert (42) konnte auf der Pressekonferenz am Freitag keine Neuigkeiten in Sachen Personal verkünden.

CFC-Trainer Christian Tiffert (42, r.) bastelt mit dem kommenden Sportdirektor Chris Löwe (34) seit geraumer Zeit an der Mannschaft für die neue Saison. © Picture Point/Gabor Krieg

Aktuell stehen zehn Mann für die Saison 2024/25 unter Vertrag. "Bis zum Sommer werden weitere dazukommen", ließ Tiffert wissen: "Aber ich kenne das aus eigener Erfahrung. Viele Spieler warten noch ab. Bei vielen Vereinen beginnt die heiße Phase erst. Es ist auf alle Fälle nicht so, dass wir untätig sind."



Mit "wir" meinte der Chefcoach sich und Chris Löwe (34), der ab 1. August neuer CFC-Sportdirektor werden wird. "Wir beide waren schon im vergangenen Jahr viel unterwegs, haben Spieler gesichtet, Gespräche und Telefonate geführt. In Sachen Transfers passiert sehr viel im Hintergrund. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sind wir sehr weit. Aber ich bitte noch etwas um Geduld", betonte Tiffert.

Mit seiner Mannschaft will er am Samstag die nächsten drei Punkte einfahren. Zu Gast ist um 13 Uhr die VSG Altglienicke. Die Berliner kassierten in der Vorwoche eine Last-Minute-Heimniederlage gegen Zwickau.

Tifferts Elf siegte dank des ganz späten Treffers von Stanley Keller 2:1 in Luckenwalde.