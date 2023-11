CFC-Trainer Tiffert rüffelt die jungen Spieler: "Da ist mir zu viel Alibi dabei!"

CFC-Trainer Christian Tiffert (41) hatte klare Worte für seine Mannschaft nach der Niederlage gegen Altglienicke. © Picture Point / Gabor Krieg

"Wir haben kritisch nachgefragt, warum sie nicht das gezeigt haben, was sie können. Da war mir speziell in der ersten Halbzeit zu viel Alibi dabei", betonte der Coach, den der späte Gegentreffer in Berlin am Freitag immer noch extrem wurmte.

"Verdient oder unverdient gibt es im Fußball nicht. Es geht darum, Ergebnisse zu bringen. Und da muss ich es schaffen, den Punkt in den letzten drei Minuten mit aller Macht festzuhalten."



Das gelang den Himmelblauen nicht. Und so stecken sie drei Spieltage vor Ende der Hinrunde weiter in der gefährdeten Zone fest. Am Samstag, 13 Uhr, gibt es die nächste Chance, das Punktekonto aufzubessern. Gegner im Stadion an der Gellertstraße ist Viktoria 1889 Berlin, aktuell Tabellenfünfter.

Dort stehen sie völlig zu Recht, sagt Tiffert: "Das ist eine Mannschaft mit sehr guten Läufern, technisch versierten Leuten und Ziehspieler Nicolas Hebisch." Der Angreifer ist 1,93 Meter groß und bringt die Erfahrung von über 80 Drittliga-Einsätzen mit.