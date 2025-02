CFC trauert um Kult-Fanradio-Reporter Jens Oppermann (†63)

Chemnitz - "Ich bin Himmelblau, was anderes gibt es für mich gar nicht", hatte Jens Oppermann (†63), langjähriger Reporter für das CFC-Fanradio "Gellertwelle" und Organisator des Fanstammtischs, in seinem letzten großen Interview auf der Vereinshomepage im August 2024 gesagt. Wer ihn kannte, wusste, sein Herz schlägt himmelblau. Am Samstagabend hat es nach langer schwerer Krankheit für immer aufgehört zu schlagen.