CFC und VFC teilen die Punkte: Beide Trainer finden kritische Worte

"Es ist unsere eigene Schuld, dass wir nur mit einem Zähler nach Hause fahren. Zweimal Artur Mergel, zweimal Leon Damer - wir haben vier Chancen, um in Führung zu gehen oder das Spiel zu drehen. Beide stehen in der zweiten Halbzeit so frei vor dem gegnerischen Tor, dass die Bälle reinmüssen", sprach Duda die Sündenböcke direkt an.

Negativ aus Dudas Sicht: Wie bereits in den vergangenen Partien ließen die Himmelblauen gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt. Nur einmal zappelte der Ball im Netz: Fynn Seidel (21) glich in der 65. Minute aus.

Wenn man das Resultat positiv bewerten will: Das ist ein Zähler mehr als in der Hinrunde. Da verlor Chemnitz 0:1 .

VFC-Coach Sedat Gören (53) benennt die Schwachstelle seiner Mannschaft: die Fitness. © Picture Point/Gabor Krieg

Die Torquote ist in dieser Saison bei beiden Offensivspielern ausbaufähig. Damer hat in 28 Regionalliga-Einsätzen zweimal getroffen, Mergel gar nur einmal. Zu wenig für eine Mannschaft, die in der Tabelle eigentlich weiter oben stehen will.

Ganz andere Probleme haben die Plauener. Ihnen geht im Abstiegskampf die Puste aus. Die glückliche Führung - Robert Zickert lenkte die Hereingabe von Max Walter ins eigene Tor - hielt keine zehn Minuten.

"Wir brechen wie schon in den letzten Spielen nach 60, 65 Minuten ein. Man sieht, dass die Mannschaft nicht topfit ist. In der anspruchsvollen Regionalliga musst du über die volle Distanz gehen können", betonte VFC-Coach Sedat Gören (53): "Da brauchst du die Fitness. Leider Gottes ist die nicht da."

Und so verließen am Samstag in Plauen beide Trainer unzufrieden das Stadion.