CFC verhandelt mit Trikot-Sponsor und stellt Ex-Sportchef Arnold frei!

Chemnitz - Krankschreibung war gestern, jetzt ist der ehemalige Sport-Vorstand und Geschäftsführer der CFC Fußball GmbH, Marc Arnold (52), freigestellt. Das bestätigte Arnold-Nachfolger Uwe Hildebrand (52) am Rande des Jena-Heimspiels .

Zur Causa Arnold, dessen Vertrag von der damaligen Vorstandsvorsitzenden Romy Polster (61) im Frühjahr noch um zwei Jahre verlängert worden war, äußerte sich Hildebrand so: "Nach seiner Krankheit haben wir uns getroffen. Ich habe ihm die Situation erklärt und ihn freigestellt. Das Ganze lief professionell ab. Eine direkte Übergabe gab es nicht."

Fast 1400 Dauerkarten sind verkauft worden. "Das verschafft uns Liquidität. Ich war echt positiv überrascht, dass die Dauerkartenaktion von unseren Fans so gut angenommen wurde", erklärte Hildebrand in einem Interview mit der CFC-Fanpage.

Vor dem Anpfiff des Ostklassikers hatte sich Hildebrand, seit einem Monat im Amt , mit starken Worten an die Fans auf der Südtribüne gewandt und sich für den überragenden Rückhalt in den vergangenen, sehr schwierigen und für den Verein existenzbedrohenden Wochen bedankt.

Uwe Hildebrand (52) hält jetzt als Geschäftsführer die CFC-Fahne hoch. © picture point/Sven Sonntag

Hildebrand hatte in den vergangenen Wochen alle Hände voll zu tun. Inzwischen steht der Etat für die Regionalliga-Mannschaft. Der beträgt mit 1,4 Millionen Euro knapp 400.000 Euro weniger als in der Vorsaison. Hildebrand: "Nur Spieler, die in unsere Budgetplanung passen, wurden verpflichtet!"

Offen ist, wer als neuer Trikotsponsor bei den Himmelblauen einsteigen wird. Der Einjahresvertrag mit "28 Black" lief Ende Juni aus.

Die Option auf Verlängerung wurde nicht gezogen. Hildebrand: "Vielleicht war am Anfang mal eine längerfristige Partnerschaft angedacht. Fakt ist, dass dieses Unternehmen bei den meisten Vereinen von der Brust verschwunden ist. Nur bei Hansa Rostock sind sie noch engagiert."



Der 52-Jährige verriet, dass die Chemnitzer mit einem überregionalen Sponsor im Gespräch sind. "Wir hoffen, ihn für uns gewinnen zu können." Gegen Jena stand "CFC" auf der Brust der Spieler. Das soll am 2. und 3. Spieltag so bleiben.

"Finanziert wird das Ganze von den Gesellschaftern, die für die ersten drei Spieltage 20.000 Euro geben", verriet Hildebrand.