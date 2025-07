CFC verliert Test gegen Usti! Kommt ein Ex-Auer für die Abwehrzentrale?

Chemnitz - Erste Niederlage im fünften Testspiel für den Chemnitzer FC ! Trotz drückender Überlegenheit musste sich die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda am Mittwochabend in Chemnitz-Kappel dem tschechischen Zweitliga-Aufsteiger FK Usti nad Labem mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Alles in Kürze

Maurizio Grimaldi, Samuel Biven und Tobias Müller vergaben in der ersten Halbzeit drei Hochkaräter.

"Das frühe Gegentor war vermeidbar. Dadurch liefen wir sofort der Musik hinterher", erklärte Duda, der mit dem Einsatz seiner Mannschaft sehr zufrieden war: "Obwohl am Ende drei U-19-Spieler auf dem Platz standen, haben den tschechischen Zweitligisten beherrscht. Schade, dass wir die Vielzahl an Chancen heute nicht nutzen konnten."

Das Tor fiel in der Anfangsphase nach einem Konter der Gäste über die linke Seite, den Pavel Moulis im Zentrum erfolgreich abschloss. Domenico Alberico erzielte in der 24. Minute nach schönem Zuspiel von Dejan Bozic den Ausgleich.

CFC-Kapitän Tobias Müller (l.) und Domenico Alberico (r.) attackieren Pavel Moulis, der in der 4. Minute das Siegtor für Usti nad Labem erzielte. © Marcus Hengst

Mit Niklas Jeck testeten die Chemnitzer in der ersten Halbzeit einen 1,93 Meter großen Innenverteidiger, der aus der Region kommt. Der 23-Jährige, geboren im Stollberg, durchlief beim FC Erzgebirge Aue die Nachwuchsabteilung und kam bei der historischen 3:8-Heimpleite der Veilchen gegen den SC Paderborn am 9. Mai 2021 in der 2. Liga zu einem Kurzeinsatz.

Zuletzt spielte Jeck in der Bayern-Regionalliga für den FV Illertissen. Aktuell ist der Abwehrrecke vereinslos. Ob er ein Himmelblauer wird, soll sich zeitnah entscheiden. Das dreitägige Probetraining hat er mit dem Spiel am Mittwochabend beendet.

Bereits am Samstag bestreitet der CFC das nächste Testspiel. Gegner ist Bayern-Regionalligist SpVgg Greuther Fürth II. Die Partie findet in Frankenberg im Stadion des SV Barkas statt.