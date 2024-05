CFC verstärkt seine Offensive mit Erfurter Dauerbrenner

Artur Mergel (26) wird künftig die Trikotnummer 10 beim Chemnitzer FC tragen. © Chemnitzer FC/Ludwig

"Artur ist ein sehr guter Spieler, der mit seinen Fähigkeiten einen hohen Mehrwert für unser Spiel bringen kann. Wir sind sehr froh, dass er sich für den gemeinsamen Weg mit uns entschieden hat", sagte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

Chemnitz rüstet für die Offensive auf! In der vergangenen Woche hatte die Himmelblauen bereits den 20 Jahre alten Außenstürmer Luis Fischer vom ZFC Meuselwitz unter Vertrag genommen.

Mergel konnte seine neue Wirkungsstätte am Pfingstsonntag schon mal kennenlernen. Da stand er bei den Gästen aus Erfurt in der Startformation und erkämpfte mit den Thüringern vor 7613 Zuschauern im Stadion an der Gellertstraße ein 2:2 (1:1).

"Ich bin froh, ab sofort in Chemnitz zu spielen und ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Nach den Gesprächen mit Trainer Christian Tiffert und Chris Löwe war ich überzeugt davon, was hier in diesem Verein entsteht", erklärte Mergel.