Der erste Neue ist da: CFC holt Stürmer-Talent aus Meuselwitz!

Von dort aus wagte der gebürtige Hesse vor zwei Jahren den Sprung in die Regionalliga Nordost zum ZFC Meuselwitz.

Fischer wurde am 6. Mai 2004 in Kassel geboren. Nach seinen fußballerischen Anfängen beim KSV Hessen Kassel und SC Paderborn wechselte er ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena.

"Luis ist ein sehr talentierter und hungriger Spieler, der den nächsten Schritt in seiner Karriere bei uns gehen will. Er hat einen guten linken Fuß und trotz seines jungen Alters bereits über 50 Regionalliga-Spiele auf dem Konto. Wir sind zuversichtlich, dass er sich bei uns weiterentwickeln wird", erklärte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

Ein Offensivmann mit Potenzial. Der seit wenigen Tagen 20 Jahre alte Außenstürmer hat bereits 56 Regionalligaspiele bestritten und neun Tore erzielt. Fischer erhielt einen Vertrag bis Ende Juni 2025 plus Option auf Verlängerung um eine weitere Spielzeit.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim CFC. Die Gespräche mit Chris Löwe und Trainer Christian Tiffert waren sehr positiv. Ich hoffe, dass ich hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen kann", erklärte Luis Fischer, der mit den Thüringern erst Ende April in Chemnitz zu Gast war. Beim 2:1-Sieg der Gäste wurde er in der 75. Minute eingewechselt.

In Meuselwitz kommt Fischer aktuell auf 64 Pflichtspiel-Einsätze. Er erzielte 14 Tore und gab fünf Torvorlagen. Bei den Himmelblauen trägt er ab Sommer die Rückennummer 27 auf seinem Trikot.

Mit der Neuverpflichtung von Fischer treiben die Chemnitzer ihre Kaderplanung voran. Offiziell verkündet wurden bereits die Abgänge von neun Spielern, darunter Stephan Mensah. Dessen Position auf der offensiven, linken Außenbahn dürfte in der neuen Saison Fischer besetzen.