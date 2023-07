CFC: Verteidiger Reutter kommt aus Frankfurt nach Chemnitz

Chemnitz - Stephan Mensah (23) hat sich im ersten Jahr beim CFC seine Sporen verdient. Sein Spiel ist erfrischend forsch. Das lockere Auftreten kommt bei den Fans an, macht ihn zu einem, über den man wohlwollend spricht - wie es am Rande der Testspiele der Fall ist.

Stephan Mensah (23) in Aktion. Er will in der neuen Saison für noch mehr Wirbel sorgen. © Picture Point/Gabor Krieg

"Bisschen hat es nach meinem Wechsel gedauert, um hineinzukommen", ist das für Mensah nicht selbstverständlich. Der Durchbruch gelang ihm im November auswärts gegen den Berliner AK (4:2).

"Von da an bin ich gefühlt jedes Mal gestartet und habe das Vertrauen bekommen, was mir geholfen hat. Was mir an der Saison nicht so gepasst hat, sind meine Statistiken", gibt sich der 23-Jährige selbstkritisch: "Paar Vorlagen habe ich gemacht. Da geht auch noch mehr. Aber was die Tore angeht, muss ich auf jeden Fall besser werden, um dadurch auch mehr fürs Team zu machen."



Die Vorbereitung ist die Grundlage dafür. Auf einer Skala von 1 bis 10 gibt er der Mannschaft eine gute 7.

"Wir sind frisch und wohlauf. Die Fitness stimmt und es wurde viel im läuferischen Bereich getan. Jetzt kommt die Zeit, wo es darum geht, wie wir Fußball spielen wollen, welche Taktik verwendet wird", holen sich Mensah & Co. den Feinschliff ab.