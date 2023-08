Chemnitz freut sich auf Torjäger-Duell der Aufstiegshelden Bozic und Frahn!

Chemnitz - Auf diese beiden Angreifer wird der Blick der Zuschauer am Dienstagabend, 19 Uhr, im Chemnitzer Stadion an der Gellertstraße besonders gerichtet sein: Dejan Bozic (30, CFC ) und Daniel Frahn (36, SV Babelsberg 03).

Dejan Bozic (30, l.) und Daniel Frahn (36) trugen vor fünf Jahren noch beide Himmelblau. © Picture Point/K. Dölitzsch

Vor fünf Jahren trugen beide das CFC-Trikot und bildeten ein kongeniales Sturmduo. Frahn schoss innerhalb einer Saison 24, sein Sturmpartner 21 Tore für die Himmelblauen.

Die starteten damals mit 15 (!) Siegen in Folge in die Regionalliga-Saison und feierten einige Monate später, im Mai 2019, den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga.



An einen Aufstieg verschwenden die Chemnitzer in der laufenden Serie keinerlei Gedanken. Sie wären froh, wenn es gegen die Filmstädter unter Flutlicht endlich mit dem ersten Saisonsieg klappen würde.

Doch mit Babelsberg, das mit drei Siegen in Folge startete und in Greifswald unglücklich 0:1 verlor, liegt der nächste schwere Brocken vor dem ersatzgeschwächten Team von Trainer Christian Tiffert (41).