Chemnitzer FC: Das sind die Verlierer der Saison

Der Chemnitzer FC hat die Saison über den Erwartungen abgeschlossen. Dennoch gab es im Team einige Verlierer. TAG24 nennt sie.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Mit 45 Punkten und Platz neun hat der Chemnitzer FC über den Erwartungen abgeschnitten. Immerhin startete Trainer Christian Tiffert (42) vor einem Jahr mit einer fast komplett neuen Mannschaft. In der standen Gewinner und Verlierer. TAG24 nennt drei Verlierer der Saison 2023/24.

Kingsley Akindele

Trainer Christian Tiffert (42) redet auf Kingsley Akindele (19) ein. Bei dem ging in der zweiten Saisonhälfte kaum noch etwas. © Picture Point/Gabor Krieg

Der 8. Oktober 2023 wird ihm für immer in Erinnerung bleiben. In der 3. Minute der Nachspielzeit schoss der 19-Jährige die Himmelblauen in Zwickau zum Derbysieg. 13-mal brachte Tiffert Talent Akindele in der Hinrunde zum Einsatz. Für das erste Profijahr war diese Quote okay. Allerdings kamen im zweiten Teil der Saison nur noch fünf Einsatzminuten hinzu. Akindele konnte sich im Training nicht aufdrängen. Nach einem Jahr bei den Profis ist für den Mittelstürmer mit nigerianischen Wurzeln schon wieder Schluss.

Robert Berger

Nach zwei Jahren verlässt Robert Berger (27, l.) den CFC wieder. © Picture Point/Gabor Krieg

Er kam 2022 vom 1. FC Lok Leipzig und wurde in seinem ersten Jahr beim CFC zum Dauer(b)renner auf der rechten Außenbahn. In den vergangenen Monaten musste der Routinier anderen den Vortritt lassen. Das lag in erster Linie am Verletzungspech. Berger zog sich in der Vorbereitung einen Meniskusriss im rechten Knie zu. Er musste wochenlang pausieren. Letztlich stand der drittligaerfahrene Kicker nur 13-mal auf dem Platz. In der Rückrunde setzte Tiffert kaum noch auf seine Dienste. Dass sich die Wege nach zwei Jahren trennen, war deshalb keine Überraschung.

Davis Smith

Pechvogel Davis Smith (26) am Boden. Der US-Boy zog sich im September 2023 im Spiel bei Chemie Leipzig einen Kreuzbandriss zu. © Picture Point/Gabor Krieg