Chemnitzer FC empfängt FSV Zwickau zum ersten Derby der Saison
Chemnitz - Bereits am dritten Spieltag der Regionalliga wartet das erste Derby auf den Chemnitzer FC. Heute, um 19 Uhr, empfangen die Himmelblauen den FSV Zwickau im "eins-Stadion – An der Gellertstraße".
Hinter dem CFC liegt ein starker Start in die neue Saison: zwei Siege, 7:0 Tore und Platz eins in der Liga-Tabelle. Die Schwäne hingegen kassierten am vergangenen Wochenende eine bittere 0:3-Heimpleite gegen Greifswald.
Dennoch verspricht das Derby, ein Duell auf Augenhöhe zu werden.
TAG24 ist live vor Ort und berichtet von der Partie.
17.41 Uhr: Eugen Ostrin aus Thüringen leitet die Regionalliga-Partie zwischen Chemnitzer FC und FSV Zwickau
Als Unparteiischer steht am Dienstagabend Eugen Ostrin aus Eisenach auf dem Platz. Bisher leitete der 41-Jährige 153 Spiele in der Regionalliga Nordost und gehört zu den erfahrensten Schiris im Fußball-Osten.
Den CFC pfiff er zuletzt am 4. Spieltag in der vergangenen Saison gegen den 1. FC Magdeburg II (2:4).
Der FSV hatte seine letzte Begegnung mit Ostrin beim 1:0-Sieg gegen die BSG Chemie Leipzig. Der ein oder andere FSV-Fan wird sich erinnern:: Am Ende der Partie schenkte der Unparteiische Marc-Philipp Zimmermann zum Abschied eine Gelbe und eine Rote Karte.
Assistieren werden ihm Chris Rauschenberg und Daniel Bartnitzki. Als Vierte Offizielle ist Miriam Schwermer im Einsatz.
17.22 Uhr: CFC hat im Direktvergleich die Nase vorne
Insgesamt 77 Mal trafen der Chemnitzer FC und FSV Zwickau bereits aufeinander. In der vergangenen Saison gewann die jeweilige Heimmannschaft das Duell für sich.
Doch im Gesamten liegen die Himmelblauen vorne. 32-Mal gewannen sie, nur 21-Mal war der FSV erfolgreich und 24 Spiele endeten unentschieden.
Hat der CFC damit heute einen Vorteil?
17 Uhr: Volle Hütte beim Bezirksderby?
Bis Montagabend waren rund 7000 Tickets für das Duell zwischen dem Chemnitzer FC und dem FSV Zwickau bereits verkauft.
Das Ziel der Gastgeber ist ein volles Haus zum Bezirksderby. Am Dienstagabend soll zum ersten Mal in dieser Saison die 10.000er-Marke geknackt werden.
16.40 Uhr Liveticker zum Bezirksderby Chemnitzer FC gegen FSV Zwickau
Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zum Bezirksderby zwischen dem Chemnitzer FC und FSV Zwickau. Wir versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen vor dem Anpfiff, während des Spiels und nach der Partie.
Titelfoto: Bildmontage: PICTURE POINT/Gabor Krieg, PICTURE POINT / Roger Petzsche