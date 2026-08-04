04.08.2026 17:41 Chemnitzer FC empfängt FSV Zwickau zum ersten Derby der Saison

Bereits am dritten Spieltag wartet das erste Derby auf den Chemnitzer FC. Heute, um 19 Uhr. empfangen die Himmelblauen den FSV Zwickau.TAG24 ist live dabei.

Von Michael Thiele, Sarah Fuchs

Chemnitz - Bereits am dritten Spieltag der Regionalliga wartet das erste Derby auf den Chemnitzer FC. Heute, um 19 Uhr, empfangen die Himmelblauen den FSV Zwickau im "eins-Stadion – An der Gellertstraße".

Drei Monate nach der letzten Begegnung empfängt der CFC am 3. Spieltag den FSV Zwickau. (Archivbild) © imago/Picture Point Hinter dem CFC liegt ein starker Start in die neue Saison: zwei Siege, 7:0 Tore und Platz eins in der Liga-Tabelle. Die Schwäne hingegen kassierten am vergangenen Wochenende eine bittere 0:3-Heimpleite gegen Greifswald. Dennoch verspricht das Derby, ein Duell auf Augenhöhe zu werden. TAG24 ist live vor Ort und berichtet von der Partie.

17.41 Uhr: Eugen Ostrin aus Thüringen leitet die Regionalliga-Partie zwischen Chemnitzer FC und FSV Zwickau

Als Unparteiischer steht am Dienstagabend Eugen Ostrin aus Eisenach auf dem Platz. Bisher leitete der 41-Jährige 153 Spiele in der Regionalliga Nordost und gehört zu den erfahrensten Schiris im Fußball-Osten. Den CFC pfiff er zuletzt am 4. Spieltag in der vergangenen Saison gegen den 1. FC Magdeburg II (2:4). Der FSV hatte seine letzte Begegnung mit Ostrin beim 1:0-Sieg gegen die BSG Chemie Leipzig. Der ein oder andere FSV-Fan wird sich erinnern:: Am Ende der Partie schenkte der Unparteiische Marc-Philipp Zimmermann zum Abschied eine Gelbe und eine Rote Karte. Assistieren werden ihm Chris Rauschenberg und Daniel Bartnitzki. Als Vierte Offizielle ist Miriam Schwermer im Einsatz.

Bereits 2024 pfiff Eugen Ostrin das Derby zwischen Chemnitzer FC und FSV Zwickau, das der CFC 0:1 verlor. © Picture Point/Gabor Krieg

17.22 Uhr: CFC hat im Direktvergleich die Nase vorne

Insgesamt 77 Mal trafen der Chemnitzer FC und FSV Zwickau bereits aufeinander. In der vergangenen Saison gewann die jeweilige Heimmannschaft das Duell für sich. Doch im Gesamten liegen die Himmelblauen vorne. 32-Mal gewannen sie, nur 21-Mal war der FSV erfolgreich und 24 Spiele endeten unentschieden. Hat der CFC damit heute einen Vorteil?

Im Mai dieses Jahres gewann der CFC mit einem Las-Minute-Sieg 3:2 gegen die Schwäne. © picture point/Sven Sonntag

17 Uhr: Volle Hütte beim Bezirksderby?

Bis Montagabend waren rund 7000 Tickets für das Duell zwischen dem Chemnitzer FC und dem FSV Zwickau bereits verkauft. Das Ziel der Gastgeber ist ein volles Haus zum Bezirksderby. Am Dienstagabend soll zum ersten Mal in dieser Saison die 10.000er-Marke geknackt werden.

Knacken die Fans die 10.000er-Marke am Dienstagabend? (Archivbilder) © Bildmontage: PICTURE POINT/Gabor Krieg, PICTURE POINT / Roger Petzsche

16.40 Uhr Liveticker zum Bezirksderby Chemnitzer FC gegen FSV Zwickau