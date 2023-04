Chemnitzer FC: Flaute im Sturm, doch der einzige Torjäger sitzt draußen

Beim sensationellen Sachsenpokalsieg gegen Aue bewies Felix Brügmann (Nummer 23) beim 3:0 seine Torjäger-Qualitäten. © IMAGO/HaertelPRESS

Für den Außenstehenden schwer nachvollziehbar, zumal Brügmann-Backup Michel Ulrich (23) nicht wirklich etwas reißen konnte und eine enttäuschende Leistung ablieferte. "Ich will gerne spielen. Die Aufstellung macht am Ende der Trainer", wollte sich Brügmann, der in dieser Saison neunmal traf, zu seiner Bankdrücker-Rolle nicht weiter äußern.

TAG24 fragte beim Chefcoach Christian Tiffert (41) nach. "Jeder Spieler hat seine Vorzüge und Qualitäten. Felix ist ein wichtiger Mann, ein Torjäger, aber nicht unbedingt ein Sprinter-Typ. Den haben wir gegen Lichtenberg aber eher gebraucht", begründete der 41-Jährige.

Von einem schnellen Umschalt-/Angriffsspiel sahen die 2716 Zuschauer gegen Lichtenberg leider nichts. Tiffert: "Es ist nicht so, dass wir mit Felix unzufrieden sind. Wir wollten mit Michel einfach einen großen Spieler, der im Training einen guten Eindruck hinterlassen hatte, in die Mannschaft bringen. Ich bin schon etwas enttäuscht, dass diese Überlegung nicht aufging beziehungsweise, dass es zu wenig war, was wir an Tempo auf den Platz gebracht haben. Doch hinterher ist man meistens schlauer."