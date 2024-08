CFC-Kapitän: "Es wird ein geiles Derby!"

Die Nerven hatten seine Spieler in der vergangenen Saison besser im Griff. Beide Duelle mit dem Rivalen aus Westsachsen gingen an den CFC.

10.000 Zuschauer werden am Sonntag, 13 Uhr, im Stadion an der Gellertstraße erwartet. Die Himmelblauen haben mit vier Punkten einen ordentlichen Start hingelegt. Die Gäste reisen torlos und ohne Punkt an.

Gutgelaunt bei der Pressekonferenz vorm Derby: CFC-Trainer Christian Tiffert (42, l.), Pressesprecher Henry Buschmann (41) und Kapitän Tobias Müller (30). © Harry Härtel

Lukas Stagge (27) und Kingsley Akindele (20), die beim 2:1 in Zwickau trafen, haben den Verein im Sommer verlassen. Dejan Bozic (31), der beim 2:0 in der Rückrunde doppelt traf, ist an der Leiste verletzt. Er wird, wie Tiffert bekannt gab, in der Hinrunde nicht mehr auf den Rasen zurückkehren.

Schwer wiegt am Sonntag zudem das Fehlen von Roman Eppendorfer (21), der sich in der Vorwoche bei einem Zusammenprall im Training verletzt hatte. "Er beklagt einen Bänderanriss im Sprunggelenk und kann derzeit nur in der Reha arbeiten", berichtete Tiffert.

Eppendorfer wurde beim 1:0 in Berlin im Abwehrzentrum von Felix Müller (31) vertreten. Daran wird sich gegen Zwickau nichts ändern. Tiffert wird seiner Siegerelf erneut das Vertrauen aussprechen.

Um am Sonntag mit drei Punkten vom Platz zu gehen, müssen laut Kapitän Tobias Müller (30) diese Dinge passen: "Eine gute Defensivleistung ist immer die Basis. Bei eigenem Ballbesitz müssen wir uns weiter steigern. Dass da noch Luft nach oben ist, ist zu Beginn einer Saison normal. Ich denke, am Ende wird es in diesem geilen Derby auf Kleinigkeiten ankommen."