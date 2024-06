CFC-Offensivtalent Wolter blickt zufrieden auf erstes Profijahr zurück: "Keiner macht mir Druck!"

Chemnitz - Für ihn hätte die Saison gern weiterlaufen können. CFC-Talent Jannick Wolter (19) stand an den letzten drei Spieltagen stets in der Startelf des Chemnitzer FC. Am letzten Spieltag gegen Rot-Weiß Erfurt (2:2) traf der 19-Jährige zur frühen Führung. Es war im 16. Saisoneinsatz der zweite Treffer.