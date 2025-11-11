Chemnitzer FC: Prozess-Stress im Dezember

Chemnitz - Dem Chemnitzer FC steht ein heißer (und teurer?) Dezember ins Haus! Grund sind die gerichtlichen Auseinandersetzungen mit der Polster Sport Catering GmbH und dem früheren Sport-Geschäftsführer Marc Arnold (55).

Prozess-Stress beim CFC: Es geht mal wieder um Marc Arnold und Romy Polster. © Picture Point/Gabor Krieg

Der Fall Arnold - ihm wurde vor über zwei Jahren fristlos gekündigt - liegt inzwischen beim Landgericht Chemnitz. Die angesetzten Verhandlungstermine wurden mehrmals verschoben. Nach jetzigem Stand stehen sich beide Seiten am 12. Dezember im Gerichtssaal gegenüber.

Der Fall Polster wurde am Oberlandesgericht Dresden - Kartellsenat - mündlich verhandelt. Wie OLG-Pressesprecherin Meike Schaaf anschließend gegenüber TAG24 erklärte, kam es nicht zu dem vom Vorsitzenden Richter Ulf Johannes Dieker angestrebten Vergleich zwischen beiden Partien.