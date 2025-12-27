Diese Neuzugänge haben CFC-Trainer Duda besonders überrascht

Chemnitz - Sie kamen aus der Oberliga zum Chemnitzer FC und gehen als Stammspieler der Himmelblauen in das neue Fußballjahr: Maurizio Grimaldi (23) und Martial Ekui (22).

Martial Ekui (22) kam im Sommer vom Fünftligisten Bayern Hof. Er spielte sich ab dem 3. Spieltag im Team fest. © picture point/Sven Sonntag

Offensivmann Grimaldi (zuletzt bei Lupo Martini Wolfsburg unter Vertrag) stand in allen 19 Spielen auf dem Rasen. Er ist mit fünf Toren zweitbester Schütze hinter Dejan Bozic, der achtmal traf (fünfmal vom Elfmeterpunkt).

Ekui spielte in der vergangenen Saison für die SpVgg Bayern Hof. In seinem ersten Regionalligajahr kam er 18-mal zum Einsatz. Ab dem 3. Spieltag stand der Linksverteidiger immer in der Startelf.

Für CFC-Trainer Benjamin Duda (37) sind aber nicht nur diese beiden Gewinner der ersten Saisonhälfte. "Auch Jonas Marx (21), der vom FC Eilenburg zu uns kam, hat in vielen Spielen angedeutet, was in ihm steckt", betont der Fußball-Lehrer im CFC-ClubTV.

Duda hob zudem Johannes Pistol hervor, der als Rechtsverteidiger vom ZFC Meuselwitz verpflichtet wurde. Der 24-Jährige half zwischenzeitlich im offensiven Mittelfeld aus und erzielte zwei Tore. "Johannes kam mit über 100 Spielen in der Regionalliga Nordost zu uns, hatte in diesem Druckverhältnis Chemnitz aber eine andere Herausforderung. Das hat er in vielen Spielen toll gemeistert", lobte der Coach.