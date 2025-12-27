Diese Neuzugänge haben CFC-Trainer Duda besonders überrascht
Chemnitz - Sie kamen aus der Oberliga zum Chemnitzer FC und gehen als Stammspieler der Himmelblauen in das neue Fußballjahr: Maurizio Grimaldi (23) und Martial Ekui (22).
Offensivmann Grimaldi (zuletzt bei Lupo Martini Wolfsburg unter Vertrag) stand in allen 19 Spielen auf dem Rasen. Er ist mit fünf Toren zweitbester Schütze hinter Dejan Bozic, der achtmal traf (fünfmal vom Elfmeterpunkt).
Ekui spielte in der vergangenen Saison für die SpVgg Bayern Hof. In seinem ersten Regionalligajahr kam er 18-mal zum Einsatz. Ab dem 3. Spieltag stand der Linksverteidiger immer in der Startelf.
Für CFC-Trainer Benjamin Duda (37) sind aber nicht nur diese beiden Gewinner der ersten Saisonhälfte. "Auch Jonas Marx (21), der vom FC Eilenburg zu uns kam, hat in vielen Spielen angedeutet, was in ihm steckt", betont der Fußball-Lehrer im CFC-ClubTV.
Duda hob zudem Johannes Pistol hervor, der als Rechtsverteidiger vom ZFC Meuselwitz verpflichtet wurde. Der 24-Jährige half zwischenzeitlich im offensiven Mittelfeld aus und erzielte zwei Tore. "Johannes kam mit über 100 Spielen in der Regionalliga Nordost zu uns, hatte in diesem Druckverhältnis Chemnitz aber eine andere Herausforderung. Das hat er in vielen Spielen toll gemeistert", lobte der Coach.
Quintett auf gutem Weg und noch lange nicht am Ende der Entwicklung
Als fünften Mann erwähnte der 37-Jährige mit Tobias Stockinger einen weiteren Neuzugang: "Als offensiver Freigeist, der beim BFC Dynamo die letzten vier Monate nicht mehr im Kader stand, hat Tobias vier Tore direkt vorbereitet und war an vielen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt."
Duda sieht dieses Quintett auf einem richtig guten Weg und noch lange nicht am Ende der Entwicklung.
"Das ist das, was ich meine, wenn ich von Geduld spreche. Diesen Jungs auch die Zeit für ihre Entwicklung einzuräumen", betont Duda.
Er weiß: "Das geht vielen nicht immer schnell genug. Trotzdem wiederhole ich mich: Ich bin nah dran bei meinen Jungs und überzeugt von ihnen. Ich sehe, was in jedem Einzelnen steckt, und bin der festen Überzeugung, dass wir da noch viel mehr herausholen können."
