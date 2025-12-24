"Traditionell mit Roster, Sauerkraut und Kartoffeln": So begehen die CFC-Spieler die Weihnachtstage

Chemnitz - Heiligabend. Zeit für Familie, Freunde und gutes Essen. TAG24 wollte wissen, wie Chris Löwe (36), Sportdirektor des Chemnitzer FC , Kapitän Tobias Müller (32) und Top-Torjäger Dejan Bozic (32) die besinnliche Zeit verbringen und erfuhr: Einer aus dem Trio sitzt im Flieger und feiert erst im Januar Weihnachten.

Chris Löwe (36) mit seiner Frau Monique und seinem großen Sohn Luis in Huddersfield. In England fiel Weihnachten für die Löwes aus. © privat

Chris Löwe: "Wir feiern so wie jedes Jahr. Außer in den drei Jahren, wo ich in England gespielt habe - da hatte ich kein Weihnachten. Am 24. Dezember feiern wir mit meiner Familie im kleinen Kreis, einen Tag später mit der Familie meiner Frau Monique.

Das wird nichts Großes. Ich möchte das schnelllebige Fußballgeschäft in dieser Zeit einfach mal beiseite legen und nicht daran denken, wie sich der CFC demnächst entwickelt.

Es geht darum, Kraft zu tanken und mit den Leuten zusammen zu sein, die du das gesamte Jahr über eher selten siehst. Ein festes Ritual haben wir nicht. Am 24. kommt der Weihnachtsmann, weil zumindest der jüngere unserer beiden Söhne Leo (4) und Luis (10) noch Respekt davor hat.

Auf den Tisch kommen traditionell Roster, Sauerkraut und Kartoffeln. Vorher gehen wir in die Kirche. Das ist seit Jahrzehnten derselbe Ablauf. Die Weihnachtszeit ist immer wieder eine schöne Zeit."