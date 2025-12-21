Seit fünf Spielen sieglos! Wackelt im Winter der Stuhl von CFC-Trainer Duda?

Chemnitz - Drei Tore in der zweiten Halbzeit retteten den Weihnachtsfrieden beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC .

Finstere Miene: CFC-Coach Benjamin Duda (37) war mit der Leistung gegen Luckenwalde überhaupt nicht zufrieden. © PICTURE POINT/ S. Sonntag

Dass für die Himmelblauen zuletzt gegen den FSV Luckenwalde (3:3) trotzdem nur ein Zähler heraussprang, lag an den ersten 45 Minuten. "Das war unter aller Sau", fand CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36) nach dem letzten Spiel des Jahres gewohnt deutliche Worte: "0:3 gegen Luckenwalde zurückzuliegen, ist absolut inakzeptabel."

Als das dritte Gegentor gefallen war, folgte von den Rängen nicht nur ein gellendes Pfeifkonzert. Es ertönten auch vereinzelte "Duda raus"-Rufe. Trainer Benjamin Duda (37) hatte die Mannschaft in der vergangenen Saison nach einem katastrophalen Start und dem Absturz in die Abstiegszone von Christian Tiffert (43) übernommen.

Kontinuierlich führte Duda den CFC vom Tabellenkeller ins gesicherte Mittelfeld, was in erster Linie an der starken Defensivarbeit der gesamten Mannschaft lag. Die Abwehrreihe fiel im Sommer komplett auseinander. Leitwolf Robert Zickert (35) musste seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden.

Aktuell steht der CFC mit 25 Punkten auf Platz zehn. Seit fünf Spieltagen ist das Team sieglos (vier Remis, eine Niederlage). Doch Trainer Duda steht nicht zur Diskussion, wenn in der Winterpause die Analyse des bisherigen Saisonverlaufs erfolgt.