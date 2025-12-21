Seit fünf Spielen sieglos! Wackelt im Winter der Stuhl von CFC-Trainer Duda?
Chemnitz - Drei Tore in der zweiten Halbzeit retteten den Weihnachtsfrieden beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC.
Dass für die Himmelblauen zuletzt gegen den FSV Luckenwalde (3:3) trotzdem nur ein Zähler heraussprang, lag an den ersten 45 Minuten. "Das war unter aller Sau", fand CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36) nach dem letzten Spiel des Jahres gewohnt deutliche Worte: "0:3 gegen Luckenwalde zurückzuliegen, ist absolut inakzeptabel."
Als das dritte Gegentor gefallen war, folgte von den Rängen nicht nur ein gellendes Pfeifkonzert. Es ertönten auch vereinzelte "Duda raus"-Rufe. Trainer Benjamin Duda (37) hatte die Mannschaft in der vergangenen Saison nach einem katastrophalen Start und dem Absturz in die Abstiegszone von Christian Tiffert (43) übernommen.
Kontinuierlich führte Duda den CFC vom Tabellenkeller ins gesicherte Mittelfeld, was in erster Linie an der starken Defensivarbeit der gesamten Mannschaft lag. Die Abwehrreihe fiel im Sommer komplett auseinander. Leitwolf Robert Zickert (35) musste seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden.
Aktuell steht der CFC mit 25 Punkten auf Platz zehn. Seit fünf Spieltagen ist das Team sieglos (vier Remis, eine Niederlage). Doch Trainer Duda steht nicht zur Diskussion, wenn in der Winterpause die Analyse des bisherigen Saisonverlaufs erfolgt.
Tommy Haeder appelliert: "Müssen geduldig sein"
"Was wir auf keinen Fall machen werden: Die Mechanismen des Fußballs greifen zu lassen. Wir haben uns für einen Weg entschieden, und ich kann es nur immer wieder sagen: Wir wollen nachhaltig arbeiten", erklärte Tommy Haeder im ClubTV.
Am 1. Januar steigt Header in der CFC Fußball GmbH zum zweiten Geschäftsführer neben Uwe Hildebrand auf. Der 34-Jährige erläutert, was "nachhaltig arbeiten" für die Führungsetage bedeutet: "Dass wir auch Rückschläge haben werden, dass wir uns gemeinsam durch die Talsohle durcharbeiten müssen. Es wird viele Stimmen geben, die sagen: Okay, wir wollen das anders machen. Die sollen aber mal erzählen, wo das Geld herkommt, ohne den Verein wieder an den Rand des Ruins zu treiben."
Und weiter: "Deshalb kann ich nur appellieren, geduldig zu sein, auch wenn das extrem schwerfällt."
