So reagiert der CFC auf das Urteil im Rechtsstreit mit dem Stadion-Caterer

"Wir vertreten eine andere Rechtsauffassung als das Landgericht", sagt CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand. © Picture Point/R. Petzsche

"Der CFC nimmt das Urteil des Landgerichts Chemnitz zur Kenntnis. Die Urteilsgründe, die seit Mittwochnachmittag vorliegen, werden nun geprüft. Fest steht, nach gemeinsamer Entscheidung von Geschäftsführung, Vorstand und Aufsichtsrat, dass die juristische Auseinandersetzung mit der Polster Sport Catering GmbH entschlossen weitergeführt werden soll", heißt es in der Erklärung der CFC Fußball GmbH.



"Wir vertreten eine andere Rechtsauffassung als das Landgericht und werden die Mitglieder unseres Hauptgesellschafters, dem CFC e.V., in die nächsten Schritte einbinden, um das weitere Vorgehen auf die breitest mögliche Basis zu stellen", erklärt CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

Der CFC e.V. ist mit 51 Prozent Mehrheitsgesellschafter. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung will er gemeinsam mit seinen Mitgliedern über den weiteren juristischen Weg entscheiden.

Hildebrand: "Dass das Gericht in erster Instanz ohne Beweisaufnahme entschieden hat, hat uns sehr überrascht. Die vorgebrachten Schriftsätze sind klar und überzeugend, und wir sind zuversichtlich, dass sie in den nächsten Instanzen das erforderliche Gewicht entfalten werden. Wir werden die schriftliche Begründung der Entscheidung des Landgerichts in Chemnitz prüfen und die Gesellschafter und die Mitglieder des Chemnitzer FC informieren."