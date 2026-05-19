Darum ist Torhüter Adamczyk nach seinem letzten CFC-Spiel "ziemlich angefressen"

Chemnitz - Er hätte sich gern mit einem Sieg vom Chemnitzer FC verabschiedet. Daraus wurde nichts: Torhüter Daniel Adamczyk (23) musste gegen den BFC Dynamo (2:2) zweimal hinter sich greifen.

Das letzte Gegentor für Daniel Adamczyk (23) im Trikot des CFC. Rufat Dadashov traf in der Nachspielzeit für den BFC zum 2:2-Endstand. © Marcus Hengst

Entsprechend groß war der Ärger beim Keeper: "Wir hatten nach dem 2:1 genügend Möglichkeiten, um den Sack zuzumachen. Da waren wir einfach nicht clever genug. Am Ende bekommen wir auch noch den Handelfmeter gegen uns."

Den verwandelte Rufat Dadashov (34) Sekunden vor dem Abpfiff zum 2:2-Endstand. Adamczyk: "Beim 1:1 im Hinspiel haben wir den späten Elfmeter bekommen, dieses Mal die Berliner. So ist Fußball. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Dass wir den Sieg verpassen, war völlig unnötig. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben."

Zur Wahrheit gehört auch: Nicht nur die Sachsen, auch die Gastgeber hatten einige Hochkaräter. Sie scheiterten immer wieder am gut aufgelegten CFC-Schlussmann.

"Ich hätte gern zu null gespielt. Hat leider nicht funktioniert. Mit dem Punkt haben wir das Mindestziel erreicht. Trotzdem ist es bitter, zwei Tore zu kassieren. Deshalb war ich auch ziemlich angefressen nach dem Spiel."