18.05.2026 15:05 Nach Buschmann-Abschied: Sie ist die neue Pressechefin beim Chemnitzer FC

Der Chemnitzer FC hat eine neue Pressechefin: Nicole Oeser übernimmt den Posten von Henry Buschmann.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Das ging fix! Nicole Oeser (36) kehrt zum Chemnitzer FC zurück und übernimmt ab 1. Juli 2026 die Leitung Kommunikation & Medien. Gleichzeitig wird die 36-Jährige neue Pressesprecherin des Vereins.

Nicole Oeser (36) wird die neue CFC-Pressesprecherin. © Chemnitzer FC Oeser folgt auf Henry Buschmann (42). Der gebürtige Dresdner, der diese Position von Juli 2024 bis Mai 2026 innehatte und dessen Vertrag am 30. Juni 2026 ausläuft, hatte seinen Abschied am vergangenen Mittwochabend offiziell verkündet. "Nicole kennt den CFC, die Menschen im Umfeld des Vereins und die Besonderheiten dieses Standorts seit vielen Jahren. Gleichzeitig bringt sie große Erfahrung in den Bereichen Kommunikation, Veranstaltungsmanagement und Netzwerkarbeit mit", erklärt CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder (34). Haeder weiter: "Uns war wichtig, eine Persönlichkeit zu gewinnen, die sowohl professionell arbeitet als auch den Verein emotional versteht. Wir sind überzeugt, dass Nicole die gute Arbeit im Bereich Kommunikation & Medien fortführen und mit neuen Impulsen weiterentwickeln wird." Chemnitzer FC Bozic weg! Wird Pistol der neue Elfmeter-Held beim CFC? Oeser kennt sich bei den Himmelblauen bestens aus. Bereits von Oktober 2014 bis Februar 2018 arbeitete sie für die Kommunikationsabteilung des CFC und fungierte als Pressesprecherin.

Nicole Oeser stets eng mit dem CFC verbunden

Nicole Oeser wirkte für Chemnitz bei der Kulturhauptstadt-Bewerbung mit. (Archivbild) © Uwe Meinhold Anschließend war sie für die C³ Veranstaltungszentren GmbH im Vertrieb für Tagungen und Kongresse tätig. Von März bis Oktober 2020 gehörte sie zum Kommunikationsteam der erfolgreichen Bewerbung der Stadt Chemnitz zur Kulturhauptstadt Europas 2025. Auch nach ihrem Abschied vor acht Jahren blieb Oeser dem CFC stets eng verbunden. 2024 wurde sie von den Mitgliedern in den Ehrenrat gewählt, dem sie aktuell als stellvertretende Vorsitzende angehört. Diese Funktion wird sie weiterhin ausüben. Oeser blickt mit großer Vorfreude auf ihre Rückkehr zu ihrem Herzensverein: "Ich freue mich sehr, ab dem 1. Juli den Staffelstab von Henry Buschmann zu übernehmen." Chemnitzer FC Platz sechs ist noch drin! CFC-Coach Duda: "Wir spielen voll auf Sieg!" Entscheidend für die Rückkehr zum Club war für die Chemnitzerin auch der nach dem Umbruch 2023 verfolgte Kurs: "Der in den vergangenen Jahren eingeschlagene Weg, die klare Vision des Vereins sowie die vertrauensvollen Gespräche im Vorfeld haben mich überzeugt, zum CFC zurückzukehren. Ich werde alles daransetzen, meinen Beitrag zum Erreichen der gemeinsamen Ziele zu leisten und den Austausch innerhalb sowie rund um unseren Verein weiter zu stärken."