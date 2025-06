Das erwartet CFC-Trainer Duda von seinen neuen Spielern

Chemnitz - Mit der Leistungsdiagnostik beim Gesundheitspartner Admedia und anschließender Trainingseinheit setzt der Chemnitzer FC am Samstag die Vorbereitung fort. Testspiele finden am Wochenende keine statt. Da lässt sich Trainer Benjamin Duda (37) noch ein paar Tage Zeit.

Schauen in den ersten Trainingstagen ganz genau hin: CFC-Trainer Benjamin Duda (37, l.) und sein Co Niklas Hoheneder. © Picture Point/Gabor Krieg

"Das ist eine bewusste Entscheidung. In den ersten Tagen steht der Trainingsbetrieb im Vordergrund, aber auch die eine oder andere Aktivität ohne Fußball, um unsere Kultur in der Kabine und neben dem Platz weiter zu pflegen. Ab Freitag werden wir dann in einer engen Abfolge unsere Testspiele bestreiten", erklärte der Fußball-Lehrer.

Den Auftakt macht die Partie beim SV Rotation Göritzhain.



Duda will seinen Spielern "vom ersten Tag an vermitteln, was uns wichtig ist, was wir sehen wollen".

Der Trainer weiter: "Da wollen wir daran anknüpfen, was die Mannschaft in den vergangenen Monaten gezeigt hat: Klarheit, Entschlossenheit, eine nach vorn ausgerichtete Spielweise. Darum wird es in den ersten Tagen gehen, diese Art und Weise unseres Spiels den Neuen zu implementieren und für den gesamten Kader zu festigen."