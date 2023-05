Die Himmelblauen vergeigen zu viele klare Torchancen: CFC-Trainer Tiffert verärgert

Chemnitz - In der vergangenen Saison hatte sich der CFC dank einer bärenstarken Rückrunde (zwölf Siege, fünf Unentschieden, nur zwei Niederlagen) auf Rang fünf der Abschlusstabelle vorgearbeitet. Diese Platzierung wird nach dem 0:1 in Jena in diesem Jahr kaum noch erreichbar sein.