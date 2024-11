Die Mama kocht! CFC-Trainer Duda lädt Team zum Essen ein: Erst Bigos, dann Sieg gegen FCE?

Das war am 4. August. Höchste Zeit, daran etwas zu ändern. Die Chancen stehen gut. Am Sonntag kommt mit dem FC Eilenburg (26 Gegentore) die schwächste Abwehr der Liga.

Bigos ist ein polnischer Jäger- oder Krauttopf, der aus Kohl, pikanter Wurst und Schweinefleisch zubereitet wird. © imago/imagebroker

Mit Noah Baumann (22) und Jonas Marx (20) hat der FCE zudem das, was dem CFC (noch) fehlt: Angreifer mit Torgarantie.

Sie haben in der Hinrunde fünfmal getroffen. "Es wird darum gehen, beide mit ihren individuellen Stärken auszuschalten und gar keine Torgefahr erst aufkommen zu lassen", erklärt Duda.

Der Wintereinbruch in dieser Woche hatte keine größeren Auswirkungen. "Wir denken immer in Lösungen, nicht in Problemen. Aktuell sind Minusgrade. Am Sonntag werden 15 Grad erwartet.

Da gilt es, die Einheiten richtig zu dosieren", betont der Trainer: "Wir hatten am Donnerstag und Freitag kurze, knackige Einheiten im Freien. Am Samstag geht es darum, sich die nötige Frische für das Heimspiel zu holen."

Nach dem Abschlusstraining wird Duda seine Jungs zum Essen einladen: "Das haben sie sich mit ihren Leistungen verdient."

Serviert wird Bigos, ein polnisches Nationalgericht. Duda: "Das kocht meine Mutter und bringt es in vier Töpfen ins Sportforum."