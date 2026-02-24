Diese Ziele verfolgt der neue Sportliche Leiter beim CFC-Nachwuchs

Chemnitz - Die Himmelblauen haben einen neuen Nachwuchs-Chef! Florian Matk (34) fungiert seit einigen Tagen beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC als Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ). NLZ-Leiter bleibt Pierre Knechtel (43).

Der Neue im CFC-Nachwuchsleistungszentrum: Florian Matk (34) verfolgt als Sportlicher Leiter ambitionierte Ziele. © Chemnitzer FC

Matk ist in Besitz der UEFA-A-Lizenz und bringt umfangreiche Erfahrung mit. Bis März 2025 war er als Co-Trainer unter Henning Bürger (56) beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena.

Als Spieler und Trainer sammelte er Erfahrungen in verschiedenen Ausbildungszentren (unter anderem beim VfL Wolfsburg). Auslandsstationen führten ihn nach Australien, China, Indonesien, Neuseeland und Kolumbien.

Dass er eines Tages als Trainer arbeiten will, wusste Matk schon frühzeitig: "In meinen letzten Schuljahren habe ich die C-Lizenz gemacht, weil ich wusste: Als Spieler werde ich meinen Lebensunterhalt vermutlich nicht verdienen, aber im Fußball bleiben möchte ich unbedingt."

Über seine Auslandsstationen plauderte der 34-Jährige auf der CFC-Homepage. "In China war ich Cheftrainer einer Männermannschaft, später auch Sportdirektor und Nachwuchskoordinator. Wir standen kurz vor dem Aufstieg in die dritte Liga. Das war eine intensive Zeit mit viel Verantwortung, die dann während Corona enden musste", so Matk.