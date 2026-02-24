Diese Ziele verfolgt der neue Sportliche Leiter beim CFC-Nachwuchs
Chemnitz - Die Himmelblauen haben einen neuen Nachwuchs-Chef! Florian Matk (34) fungiert seit einigen Tagen beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC als Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ). NLZ-Leiter bleibt Pierre Knechtel (43).
Matk ist in Besitz der UEFA-A-Lizenz und bringt umfangreiche Erfahrung mit. Bis März 2025 war er als Co-Trainer unter Henning Bürger (56) beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena.
Als Spieler und Trainer sammelte er Erfahrungen in verschiedenen Ausbildungszentren (unter anderem beim VfL Wolfsburg). Auslandsstationen führten ihn nach Australien, China, Indonesien, Neuseeland und Kolumbien.
Dass er eines Tages als Trainer arbeiten will, wusste Matk schon frühzeitig: "In meinen letzten Schuljahren habe ich die C-Lizenz gemacht, weil ich wusste: Als Spieler werde ich meinen Lebensunterhalt vermutlich nicht verdienen, aber im Fußball bleiben möchte ich unbedingt."
Über seine Auslandsstationen plauderte der 34-Jährige auf der CFC-Homepage. "In China war ich Cheftrainer einer Männermannschaft, später auch Sportdirektor und Nachwuchskoordinator. Wir standen kurz vor dem Aufstieg in die dritte Liga. Das war eine intensive Zeit mit viel Verantwortung, die dann während Corona enden musste", so Matk.
CFC-Nachwuchsleistungszentrum will weiterhin himmelblaue Talente ausbilden
Er berichtet weiter: "In Kolumbien habe ich bei einer der Top-Akademien gearbeitet, die regelmäßig Spieler nach Europa verkauft. Dort habe ich mich auch sprachlich weitergebildet und mein Sportwissenschaftsstudium abgeschlossen. Diese internationalen Perspektiven haben meinen Blick auf Talententwicklung enorm erweitert."
Seit diesem Monat ist er zurück bei den Himmelblauen, für die er einst in der U19 spielte. "Die Rolle als Sportlicher Leiter im NLZ bietet mir die Möglichkeit, Strukturen zu entwickeln und nachhaltig Einfluss zu nehmen. Das ist eine spannende Aufgabe", betont Matk.
"Als der CFC-Vorstand und NLZ-Leiter Pierre Knechtel auf mich zukamen und ich mein Konzept vorstellen durfte, war schnell klar: Hier kann ich gestalten. Ich habe im Grunde ein weißes Blatt Papier bekommen, um Ideen umzusetzen. Das ist nicht selbstverständlich. Diesen Vertrauensvorschuss will ich mit Leistung zurückzahlen."
Im Zentrum stehe die individuelle Ausbildung der himmelblauen Talente. Matk: "Wir müssen uns immer wieder fragen: Was braucht ein Spieler, um später im Profibereich bestehen zu können? Dafür habe ich positionsspezifische Anforderungsprofile entwickelt. Ein Innenverteidiger benötigt andere Kompetenzen als ein Flügelspieler."
Titelfoto: Chemnitzer FC