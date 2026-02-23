Wie einst im Schacht: CFC-Routinier Baumgart der neue Rechtsverteidiger!

Chemnitz - Neuer Rechtsverteidiger gesucht! Nach der Verletzung von Stammkraft Johannes Pistol (24, Fußwurzelfraktur im rechten Fuß) muss CFC -Trainer Benjamin Duda (37) in den kommenden Spielen improvisieren.

Tom Baumgart (28, r.) wechselte gegen Lok vom Mittelfeld nach Rechtsaußen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Beim 3:0-Heimsieg gegen Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig klappte das hervorragend. Der Fußball-Lehrer präsentierte Tom Baumgart (28) auf der rechten Abwehrseite. Der Routinier, sonst im zentralen Mittelfeld beheimatet, machte seine Sache sehr gut und dürfte am Freitagabend gegen Babelsberg erneut erste Wahl sein.

"Es war natürlich etwas ungewohnt, auf dieser Position zu spielen. Es ist nicht meine Hauptposition. Doch ich kenne es aus der Vergangenheit. Da habe ich schon mal dort gespielt", meinte Baumgart, ohne auf die Vergangenheit näher einzugehen.

Beim himmelblauen Erzrivalen FC Erzgebirge Aue half er vor einigen Jahren kurzzeitig als Rechtsverteidiger aus.

"Der Trainer hatte es vor dem Lok-Spiel mir gegenüber frühzeitig kommuniziert, dass das eine Überlegung von ihm ist, mich als Rechtsverteidiger aufzubieten. Ich konnte mich darauf einstellen. Die Mannschaft hat mir ganz gut geholfen", sagte Baumgart.