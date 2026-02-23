Wie einst im Schacht: CFC-Routinier Baumgart der neue Rechtsverteidiger!
Chemnitz - Neuer Rechtsverteidiger gesucht! Nach der Verletzung von Stammkraft Johannes Pistol (24, Fußwurzelfraktur im rechten Fuß) muss CFC-Trainer Benjamin Duda (37) in den kommenden Spielen improvisieren.
Beim 3:0-Heimsieg gegen Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig klappte das hervorragend. Der Fußball-Lehrer präsentierte Tom Baumgart (28) auf der rechten Abwehrseite. Der Routinier, sonst im zentralen Mittelfeld beheimatet, machte seine Sache sehr gut und dürfte am Freitagabend gegen Babelsberg erneut erste Wahl sein.
"Es war natürlich etwas ungewohnt, auf dieser Position zu spielen. Es ist nicht meine Hauptposition. Doch ich kenne es aus der Vergangenheit. Da habe ich schon mal dort gespielt", meinte Baumgart, ohne auf die Vergangenheit näher einzugehen.
Beim himmelblauen Erzrivalen FC Erzgebirge Aue half er vor einigen Jahren kurzzeitig als Rechtsverteidiger aus.
"Der Trainer hatte es vor dem Lok-Spiel mir gegenüber frühzeitig kommuniziert, dass das eine Überlegung von ihm ist, mich als Rechtsverteidiger aufzubieten. Ich konnte mich darauf einstellen. Die Mannschaft hat mir ganz gut geholfen", sagte Baumgart.
Chemnitzer FC präsentiert sich als geschlossene Einheit
Die Chemnitzer funktionierten in den ersten Punktspielen des neuen Jahres offensiv wie defensiv als geschlossene Einheit - das Ergebnis waren zwei Siege ohne Gegentreffer.
"Wir alle haben das, was uns der Trainer vorgegeben hat, gegen Lok Leipzig sehr gut umgesetzt. Deshalb war die Mannschaft mit unseren Fans der große Gewinner", blickt Baumgart gern auf das Jubiläums-Heimspiel gegen den Meister aus der Messestadt zurück. Neun Tage zuvor beim 1:0 in Magdeburg war er wegen einer Sperre nicht dabei.
"Wir haben in der Hinrunde zu viele einfache Gegentore bekommen und in der Winter-Vorbereitung hart an der Defensive gearbeitet. Das Ergebnis hat man in den ersten beiden Spielen gesehen. Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind", betont Baumgart.
"Eine schöne Momentaufnahme. Gegen Babelsberg müssen wir so weitermachen."
