Dieser 2,04-Meter-Stürmer wechselt vom VfR Aalen zum CFC!

Chemnitz - Der CFC bläst zum Angriff! Die Chemnitzer verkündeten am Mittwoch den nächsten Neuzugang für die Offensive. Ephraim Eshele (22), zuletzt beim Südwest-Regionalligisten VfR Aalen unter Vertrag, wechselt zu den Himmelblauen.

Ephraim Eshele (22) wechselt vom VfR Aalen zum Chemnitzer FC. © Chemnitzer FC / Ludwig

Der talentierte Mittelstürmer, stattliche 2,04 Meter groß, kam in Aalen in der Rückrunde achtmal zum Einsatz und erzielte zwei Tore. Er unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2025.



"Mit Ephraim bekommen wir einen Angreifer, der durch seine Kombination aus Körpergröße und Technik eine weitere Ebene in unser Spiel bringt. Wir sind überzeugt davon, dass er sich bei uns weiterentwickeln kann und den Konkurrenzkampf im Offensivbereich anheizen wird", erklärte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

Eshele, dessen Bruder Manassé beim Greifswalder FC spielt, freut sich auf die neue Wirkungsstätte: "Der CFC ist ein großer Traditionsverein und kann eine große Euphorie in der Stadt entfachen. Auf der anderen Seite können sich die Fans darauf freuen, mal einen anderen Stürmer-Typen kennenzulernen. Ich denke, dass wir viel Spaß gemeinsam haben werden."

Eshele wurde am 23. Januar 2002 in Mainz geboren. Er spielte in der Jugend unter anderem für den TV 1817 Mainz und den SV Wehen Wiesbaden. Der VfR Aalen war Esheles erste Station auf Regionalliga-Niveau.