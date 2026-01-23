Doppelter Grimaldi und Stockinger: CFC entscheidet Generalprobe schon vor der Pause

Rochlitz - Der Chemnitzer FC schießt sich bei eisigen minus sechs Grad auf dem Kunstrasenplatz in Rochlitz für die restliche Rückrunde warm. Bei ihrer Generalprobe am Freitagabend machte die Duda-Elf mit Oberligist VFC Plauen bereits in der ersten Halbzeit kurzen Prozess und fuhr am Ende ein ungefährdetes 3:0 (3:0) ein.

Doppelpacker Maurizio Grimaldi (r.) hatte am Freitagabend gleich doppelt Grund zum jubeln. Er entschied die Generalprobe gegen Plauen fast im Alleingang. © Marcus Hengst

Verzichten mussten die Himmelblauen auf die nach wie vor verletzten Niclas Erlbeck und Aaron Mensah. Dazu gesellte sich Tom Baumgart, der mit einem Infekt ausfiel.

Mann der ersten Halbzeit und damit auch des Spiels war der bereits in der Hinrunde stark aufspielende Maurizio Grimaldi (6./29.) mit seinem Doppelpack.

Zusammen mit Tobias Stockinger (16.) sorgte er äußerst früh für klare Verhältnisse gegen den letztjährigen Ligakonkurrenten. Leon Damer hätte das Ergebnis nach der Pause noch höher ausgestalten können.