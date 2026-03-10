CFC-Torhüter zur ersten Halbzeit in Halle: "Da fehlen mir bisschen die Worte!"

Chemnitz - Zwei Niederlagen und fünf Gegentore innerhalb von drei Tagen - der Torhüter des Chemnitzer FC , Daniel Adamczyk (23), war nach dem 1:3 (0:3) beim Halleschen FC entsprechend bedient.

CFC-Keeper Daniel Adamczyk (23) war von der Leistung in der ersten Hälfte gegen den HFC enttäuscht. (Archivbild) © Picture Point / Roger Petzsche

Beim 1:2 gegen Chemie Leipzig schlug es in den Schlussminuten zweimal in seinem Kasten ein. Gegen den HFC musste Adamczyk bereits nach 97 Sekunden hinter sich greifen. Nach einer Viertelstunde lag die Elf von Trainer Benjamin Duda mit 0:2 zurück.

"Zwei Gegentore nach Standards - das hat uns gekillt", erklärte der Keeper. Er gestand: "In der ersten Halbzeit kam keine Gegenwehr von uns. Da fehlen mir ein bisschen die Worte. Mit dem Pausenpfiff bekommen wir auch noch das dritte Tor - das war schon hart."

Das Verhindern von Gegentoren nach ruhenden Bällen - darauf hatte Duda mit seinem Trainerteam in der Wintervorbereitung großen Wert gelegt.

Der Start ins neue Jahr verlief verheißungsvoll. Beim 1:0 in Magdeburg und 3:0 gegen Lok Leipzig verteidigten die Chemnitzer stark, auch beim Start in die englische Woche.

Doch beim 5:1 gegen Babelsberg bekam die weiße Weste von Adamczyk kurz vor Spielende den ersten Fleck.