Verletzungspech im CFC-Sturm: Nach Torjäger Bozic meldet sich Grimaldi ab!

Chemnitz - "Uns haben heute 24 der 37 Tore gefehlt", sagte CFC -Trainer Benjamin Duda (37) nach der bitteren 1:3-Niederlage am Samstagnachmittag beim Halleschen FC: "Deshalb war es insgesamt ein harmloser Auftritt."

CFC-Angreifer Maurizio Grimaldi (23, M., im Gespräch mit Georg Hempel) tauchte in Halle mit Krücken auf. Er fällt mit einer Knieverletzung rund drei Wochen lang aus. © Marcus Hengst

Dejan Bozic (33, 13 Saisontreffer) hatte drei Tage zuvor beim Auswärtsspiel gegen die BSG Chemie Leipzig (1:2) einen Schlag aufs linke Sprunggelenk bekommen und musste im Alfred-Kunze-Sportpark bereits in der ersten Halbzeit den ramponierten Rasen verlassen.

In Halle stand der Top-Torjäger - entgegen der Ankündigung auf der Pressekonferenz 28 Stunden vor dem HFC-Duell - dennoch im Spieltagskader.

Duda klärte auf TAG24-Nachfrage auf: "Dejan kam nach dem Training am Freitag zu mir und meinte: Ich kenne meinen Fuß am besten und stelle mich für 15 bis 20 Minuten zur Verfügung. Mit Tapen und Schmerztablette bekomme ich das hin."

Da der Ostklassiker früh entschieden war, konnte der CFC-Coach seinen Torschützen vom Dienst schonen.

"Es ist ein Bänderriss und keine Riesenverletzung. Dejan ist erfahren genug. Er weiß, wie er damit umgehen muss. In der neuen Woche wird er seine Behandlungen weiterführen", ergänzte Duda, der in Halle auch auf Tom Baumgart (28/3 Tore) und Johannes Pistol (24/2) verzichten musste.