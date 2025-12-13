Drei Gegentore, dann dreht der CFC auf: Kapitän Müller rettet noch einen Punkt

Chemnitz - Eine Halbzeit lang bestrafte der FSV Luckenwalde die Nachlässigkeiten in der Abwehr des Chemnitzer FC und ging mit einer verdienten 3:0-Führung in die Kabine.

Drei Gegentore kassierte der CFC in der ersten Hälfte, bis sich in der 62. Minute das Blatt wendete. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Nach dem Seitenwechsel blies der CFC vor 3665 Zuschauern zur Aufholjagd - erfolgreich! Tobias Müller traf in der Nachspielzeit zum 3:3-Endstand und rettete den Himmelblauen im letzten Regionalliga-Spiel des Jahres einen Punkt.

Das Duell mit dem Tabellennachbarn begann für die Hausherren denkbar ungünstig. Domenico Alberico wurde aus nächster Nähe im eigenen Strafraum angeschossen. Schiedsrichter Sirko Müke aus Neustrelitz pfiff sofort und entschied auf Handelfmeter.

Fabio Schneider trat an und brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung. Es folgte ein Sturmlauf der Himmelblauen, die innerhalb von 60 Sekunden zweimal Pech hatten. Erst köpfte Dejan Bozic an den rechten Innenpfosten. Dann zog Artur Mergel ab und setzte die Kugel auf der linken Seite ans Aluminium.

In der 39. Minute folgte mit dem 0:2 die nächste kalte Dusche für den CFC. Nach einem abgewehrten Eckball zog Schneider aus 20 Metern ab. Der Ball schlug neben dem linken Pfosten ein. Da sah Torhüter Daniel Adamczyk nicht gut aus.